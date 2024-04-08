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Дрон ВСУ атаковал территорию бывшего спиртзавода в Курской области - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Дрон ВСУ атаковал территорию бывшего спиртзавода в Курской области
Дрон ВСУ атаковал территорию бывшего спиртзавода в Курской области - 08.04.2024, ПРАЙМ
Дрон ВСУ атаковал территорию бывшего спиртзавода в Курской области
Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района в Курской области. Об этом в своем... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T09:22+0300
2024-04-08T09:22+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.Губернатор заявил, что в результате атаки в помещении заводского клуба возник пожар, однако его оперативно потушили."Никто из жителей не пострадал", — добавил он.Старовойт призвал соблюдать осторожность на фоне угрозы атак беспилотников со стороны ВСУ, и отметил, что все средства противовоздушной обороны находятся в состоянии повышенной готовности.Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 53 украинских дронов в пяти регионах России. Отмечается, что были ликвидированы беспилотники над территориями Ростовской (44 дрона), Саратовской (один дрон), Курской (один дрон), Белгородской областей (один дрон), а также Краснодарского края (шесть дронов).
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россия, украина, сво, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, Новости
09:22 08.04.2024
 
Дрон ВСУ атаковал территорию бывшего спиртзавода в Курской области

Старовойт: на бывшем спиртзаводе под Курском начался пожар после атаки БПЛА ВСУ

© РИА Новости . Елена Копылова | Перейти в медиабанкКрупный пожар
Крупный пожар - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
Крупный пожар . Архивное фото
© РИА Новости . Елена Копылова
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
Губернатор заявил, что в результате атаки в помещении заводского клуба возник пожар, однако его оперативно потушили.
"Никто из жителей не пострадал", — добавил он.
Старовойт призвал соблюдать осторожность на фоне угрозы атак беспилотников со стороны ВСУ, и отметил, что все средства противовоздушной обороны находятся в состоянии повышенной готовности.
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 53 украинских дронов в пяти регионах России. Отмечается, что были ликвидированы беспилотники над территориями Ростовской (44 дрона), Саратовской (один дрон), Курской (один дрон), Белгородской областей (один дрон), а также Краснодарского края (шесть дронов).
 
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