https://1prime.ru/20240408/pozhar-847168394.html
Дрон ВСУ атаковал территорию бывшего спиртзавода в Курской области
Дрон ВСУ атаковал территорию бывшего спиртзавода в Курской области - 08.04.2024, ПРАЙМ
Дрон ВСУ атаковал территорию бывшего спиртзавода в Курской области
Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района в Курской области. Об этом в своем... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T09:22+0300
2024-04-08T09:22+0300
2024-04-08T09:22+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сво
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84050/40/840504050_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_3fca1c3ce626fa5c196d659269f42e63.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.Губернатор заявил, что в результате атаки в помещении заводского клуба возник пожар, однако его оперативно потушили."Никто из жителей не пострадал", — добавил он.Старовойт призвал соблюдать осторожность на фоне угрозы атак беспилотников со стороны ВСУ, и отметил, что все средства противовоздушной обороны находятся в состоянии повышенной готовности.Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 53 украинских дронов в пяти регионах России. Отмечается, что были ликвидированы беспилотники над территориями Ростовской (44 дрона), Саратовской (один дрон), Курской (один дрон), Белгородской областей (один дрон), а также Краснодарского края (шесть дронов).
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84050/40/840504050_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_71f15f12b2f37df851e7d307679b2a3c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сво, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, Новости
Дрон ВСУ атаковал территорию бывшего спиртзавода в Курской области
Старовойт: на бывшем спиртзаводе под Курском начался пожар после атаки БПЛА ВСУ
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ.
Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил
глава региона Роман Старовойт.
Губернатор заявил, что в результате атаки в помещении заводского клуба возник пожар, однако его оперативно потушили.
"Никто из жителей не пострадал", — добавил он.
Старовойт призвал соблюдать осторожность на фоне угрозы атак беспилотников со стороны ВСУ, и отметил, что все средства противовоздушной обороны находятся в состоянии повышенной готовности.
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 53 украинских дронов в пяти регионах России. Отмечается, что были ликвидированы беспилотники над территориями Ростовской (44 дрона), Саратовской (один дрон), Курской (один дрон), Белгородской областей (один дрон), а также Краснодарского края (шесть дронов).