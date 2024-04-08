Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПВО сбила три французские авиабомбы Hammer и 291 беспилотник ВСУ - 08.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240408/pvo-847190951.html
ПВО сбила три французские авиабомбы Hammer и 291 беспилотник ВСУ
ПВО сбила три французские авиабомбы Hammer и 291 беспилотник ВСУ - 08.04.2024, ПРАЙМ
ПВО сбила три французские авиабомбы Hammer и 291 беспилотник ВСУ
Российские силы ПВО за прошедшие сутки уничтожили 291 беспилотник ВСУ, три авиационные бомбы Hammer и четыре снаряда РСЗО. Об этом сообщило в понедельник... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T15:07+0300
2024-04-08T15:07+0300
спецоперация на украине
пво
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82178/94/821789413_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_0e164b3d5cd61538af385ffcd6d8dbbf.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российские силы ПВО за прошедшие сутки уничтожили 291 беспилотник ВСУ, три авиационные бомбы Hammer и четыре снаряда РСЗО. Об этом сообщило в понедельник Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит 291 украинский беспилотный летательный аппарат, три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS", — сказано в сообщении.Кроме того, в течение прошедших суток оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск российской армии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 117 районах, отмечается в сообщении.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://1prime.ru/20240408/vampiry-847185522.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82178/94/821789413_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_555c2369d3eccfb9e27bd2e55c7d666c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пво, вс рф
Спецоперация на Украине, ПВО, ВС РФ
15:07 08.04.2024
 
ПВО сбила три французские авиабомбы Hammer и 291 беспилотник ВСУ

МО РФ: ПВО сбила 3 французские авиабомбы Hammer, 4 снаряда HIMARS и 291 БПЛА ВСУ

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк*Международные военные учения "Боевое содружество" в Астраханской области
*Международные военные учения Боевое содружество в Астраханской области - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российские силы ПВО за прошедшие сутки уничтожили 291 беспилотник ВСУ, три авиационные бомбы Hammer и четыре снаряда РСЗО. Об этом сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит 291 украинский беспилотный летательный аппарат, три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS", — сказано в сообщении.
Кроме того, в течение прошедших суток оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск российской армии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 117 районах, отмечается в сообщении.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Реактивная система залпового огня RM-70 - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
"Разлетелись на куски". Удар России по "Вампирам" шокировал Запад
13:04
 
Спецоперация на УкраинеПВОВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала