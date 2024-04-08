https://1prime.ru/20240408/pvo-847190951.html
ПВО сбила три французские авиабомбы Hammer и 291 беспилотник ВСУ
ПВО сбила три французские авиабомбы Hammer и 291 беспилотник ВСУ - 08.04.2024, ПРАЙМ
ПВО сбила три французские авиабомбы Hammer и 291 беспилотник ВСУ
Российские силы ПВО за прошедшие сутки уничтожили 291 беспилотник ВСУ, три авиационные бомбы Hammer и четыре снаряда РСЗО. Об этом сообщило в понедельник... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T15:07+0300
2024-04-08T15:07+0300
2024-04-08T15:07+0300
спецоперация на украине
пво
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Российские силы ПВО за прошедшие сутки уничтожили 291 беспилотник ВСУ, три авиационные бомбы Hammer и четыре снаряда РСЗО. Об этом сообщило в понедельник Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит 291 украинский беспилотный летательный аппарат, три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS", — сказано в сообщении.Кроме того, в течение прошедших суток оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск российской армии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 117 районах, отмечается в сообщении.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://1prime.ru/20240408/vampiry-847185522.html
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пво, вс рф
Спецоперация на Украине, ПВО, ВС РФ
ПВО сбила три французские авиабомбы Hammer и 291 беспилотник ВСУ
МО РФ: ПВО сбила 3 французские авиабомбы Hammer, 4 снаряда HIMARS и 291 БПЛА ВСУ
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ.
Российские силы ПВО за прошедшие сутки уничтожили 291 беспилотник ВСУ, три авиационные бомбы Hammer и четыре снаряда РСЗО. Об этом сообщило
в понедельник Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит 291 украинский беспилотный летательный аппарат, три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS", — сказано в сообщении.
Кроме того, в течение прошедших суток оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск российской армии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 117 районах, отмечается в сообщении.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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