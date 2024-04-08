https://1prime.ru/20240408/sammit-847193758.html

Bloomberg раскрыл, когда Швейцария проведет мирный саммит по Украине

Bloomberg раскрыл, когда Швейцария проведет мирный саммит по Украине - 08.04.2024, ПРАЙМ

Bloomberg раскрыл, когда Швейцария проведет мирный саммит по Украине

Швейцария проведет мирный саммит по Украине в середине июня в городе Люцерн, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники. | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T16:07+0300

2024-04-08T16:07+0300

2024-04-08T16:13+0300

спецоперация на украине

швейцария

мирный саммит

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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Швейцария проведет мирный саммит по Украине в середине июня в городе Люцерн, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники. "Швейцария намерена провести мирную конференцию на высоком уровне ... по Украине в середине июня, в ней примут участие от 80 до 100 стран, в основном из так называемого Глобального Юга", — указано в публикации. Отмечается, что саммит планируют на 16-17 июня, но под вопросом количество участников и присутствие Китая, которое повлияет на доверие к инициативе со стороны Швейцарии.По словам швейцарского президента Виолы Амхерд, саммит организуют по просьбе Владимира Зеленского. Руководитель его офиса Андрей Ермак заявил, что Киев хочет на встрече утвердить украинскую "формулу мира". Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Зеленский представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, план Зеленского абсолютно нереализуем.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.

https://1prime.ru/20240408/obsuzhdenie-847192341.html

швейцария

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швейцария, мирный саммит