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В Европе усомнились в победе Украины в конфликте

В Европе усомнились в победе Украины в конфликте - 08.04.2024, ПРАЙМ

В Европе усомнились в победе Украины в конфликте

Киев не победит в конфликте, затягивание СВО приведет к дальнейшему отходу ВСУ. Об этом заявил в эфире телеканала LCI депутат Европарламента от Франции Тьерри... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T13:07+0300

2024-04-08T13:07+0300

2024-04-08T13:07+0300

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ПАРИЖ, 8 апр - ПРАЙМ. Киев не победит в конфликте, затягивание СВО приведет к дальнейшему отходу ВСУ. Об этом заявил в эфире телеканала LCI депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани."Сегодня меня интересует скорейшее установление мира, я отношусь к тем, кто... считает, что Украина не может выиграть", - сказал он.По словам евродепутата, дальнейшее затягивание конфликта приведет только к отступлению Вооруженных сил Украины.Кроме того, отметил Мариани, Франция делает все для поддержания Украины, хотя не имеет к конфликту никакого отношения.

https://1prime.ru/20240408/ukraine-847185400.html

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