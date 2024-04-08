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В Европе усомнились в победе Украины в конфликте - 08.04.2024, ПРАЙМ
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В Европе усомнились в победе Украины в конфликте
В Европе усомнились в победе Украины в конфликте - 08.04.2024, ПРАЙМ
В Европе усомнились в победе Украины в конфликте
Киев не победит в конфликте, затягивание СВО приведет к дальнейшему отходу ВСУ. Об этом заявил в эфире телеканала LCI депутат Европарламента от Франции Тьерри... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T13:07+0300
2024-04-08T13:07+0300
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ПАРИЖ, 8 апр - ПРАЙМ. Киев не победит в конфликте, затягивание СВО приведет к дальнейшему отходу ВСУ. Об этом заявил в эфире телеканала LCI депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани."Сегодня меня интересует скорейшее установление мира, я отношусь к тем, кто... считает, что Украина не может выиграть", - сказал он.По словам евродепутата, дальнейшее затягивание конфликта приведет только к отступлению Вооруженных сил Украины.Кроме того, отметил Мариани, Франция делает все для поддержания Украины, хотя не имеет к конфликту никакого отношения.
https://1prime.ru/20240408/ukraine-847185400.html
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ес, украина, еп
Спецоперация на Украине, ЕС, УКРАИНА, ЕП
13:07 08.04.2024
 
В Европе усомнились в победе Украины в конфликте

Евродепутат Мариани: Киев не сможет выйти победителем из конфликта

© Unsplash/Guillaume PérigoisЗдание Европарламента, Брюссель, Бельгия
Здание Европарламента, Брюссель, Бельгия
© Unsplash/Guillaume Périgois
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ПАРИЖ, 8 апр - ПРАЙМ. Киев не победит в конфликте, затягивание СВО приведет к дальнейшему отходу ВСУ. Об этом заявил в эфире телеканала LCI депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
"Сегодня меня интересует скорейшее установление мира, я отношусь к тем, кто... считает, что Украина не может выиграть", - сказал он.
По словам евродепутата, дальнейшее затягивание конфликта приведет только к отступлению Вооруженных сил Украины.
Кроме того, отметил Мариани, Франция делает все для поддержания Украины, хотя не имеет к конфликту никакого отношения.
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