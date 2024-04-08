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"Признают реальность". В США заговорили о неизбежном поражении Киева

"Признают реальность". В США заговорили о неизбежном поражении Киева - 08.04.2024, ПРАЙМ

"Признают реальность". В США заговорили о неизбежном поражении Киева

Пентагон официально признал, что Вооруженные силы России перестроилась и стали сильнее, чем были в начале конфликта. "Они всегда такими были. Просто теперь вы... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T08:50+0300

2024-04-08T08:50+0300

2024-04-08T08:54+0300

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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Пентагон официально признал, что Вооруженные силы России перестроилась и стали сильнее, чем были в начале конфликта. "Они всегда такими были. Просто теперь вы вынуждены признать реальность", — заявил в беседе с Гарландом Никсоном офицер разведки корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. По его мнению, таким образом Вашингтон ищет пути отхода и готовит Запад к поражению Киева.По словам отставного разведчика, замминистра обороны США "выступил с удивительным заявлением: Пентагон только что пришел к выводу, что российская армия полностью перестроилась и стала сильнее, чем была в начале конфликта. У них есть все, они ни в чем не нуждаются. Они хорошо обучены, хорошо управляемы, хорошо оснащены и устойчивы".Комментируя это заявление, Риттер, как бы отвечая замминистру, отметил, что ВС России "всегда такими были, приятель, просто теперь вы вынуждены признать реальность"."По сути, он (замминистра обороны США – прим. ред.) говорит, что российские вооруженные силы не ослаблены: "У нее очень сильные и боеспособные вооруженные силы, и мы должны принимать это во внимание". А это означает, что принимают это во внимание сами США: мы проводим военные расчеты и понимаем, что у нас нет необходимых средств, чтобы противостоять России", - сказал разведчик.Он уверен, что это заявление Пентагона свидетельствует о том, что США ищут способ, как справиться с масштабами катастрофы, которая вот-вот произойдет в Европк."А катастрофа эта, с европейской точки зрения, — стратегическое поражение Украины, которое на данный момент неизбежно. Все это признают. Вопрос лишь в сроках этого поражения. Однако происходит оно уже сейчас", - заключил Риттер.

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украина, сво, вс россии, экспертное мнение