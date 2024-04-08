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Киеву грозит переворот из-за неуступчивости Запада, уверен экс-аналитик ЦРУ - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Киеву грозит переворот из-за неуступчивости Запада, уверен экс-аналитик ЦРУ
Киеву грозит переворот из-за неуступчивости Запада, уверен экс-аналитик ЦРУ - 08.04.2024, ПРАЙМ
Киеву грозит переворот из-за неуступчивости Запада, уверен экс-аналитик ЦРУ
Запад демонстрирует, что не готов идти на уступки для достижения договоренности с Россией по Украине, и из-за этого перед Киевом встает угроза военного... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T09:22+0300
2024-04-08T09:22+0300
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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Запад демонстрирует, что не готов идти на уступки для достижения договоренности с Россией по Украине, и из-за этого перед Киевом встает угроза военного переворота, заявил в беседе с YouTube-каналом Dialogue works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.По его словам, вероятность переворота на Украине "высока, тем более ситуация ухудшается, а попытки достичь каких-то договоренностей успеха не имеют".При этом Джонсон напомнил о недавнем телефонном разговоре глав военных ведомств России и Франции."Француз говорил: "Ну пожалуйста, может снова запустим то, чем мы занимались в Турции?". А Шойгу ему, по сути, ответил: "Нет, это все уже осталось в далеком прошлом. Мы с вами сейчас поговорим — и первым делом вы могли бы прекратить обеспечивать Украине оружие и отправлять туда военных". Ну а результатом этого звонка стало то, что Макрон взял да раскритиковал их за все, что можно — ну, обвинил во всем россиян", - отметил аналитик.В то же время он выразил уверенность, что попытки Запада навязать России условия для мирных переговоров не принесут никаких результатов, особенно учитывая тот факт, что США и ЕС не хотят идти на какие-либо уступки."В общем, это все никаких плодов не даст. Так что Россия будет вести переговоры на собственных условиях. Ну а Запад, по-моему, пока не готов делать какие-либо уступки, которые сделать необходимо", - заключил Джонсон.
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сша, украина, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, экспертное мнение
09:22 08.04.2024
 
Киеву грозит переворот из-за неуступчивости Запада, уверен экс-аналитик ЦРУ

Экс-аналитик ЦРУ: из-за неуступчивости Запада Украине грозит военный переворот

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Запад демонстрирует, что не готов идти на уступки для достижения договоренности с Россией по Украине, и из-за этого перед Киевом встает угроза военного переворота, заявил в беседе с YouTube-каналом Dialogue works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, вероятность переворота на Украине "высока, тем более ситуация ухудшается, а попытки достичь каких-то договоренностей успеха не имеют".
При этом Джонсон напомнил о недавнем телефонном разговоре глав военных ведомств России и Франции.
"Француз говорил: "Ну пожалуйста, может снова запустим то, чем мы занимались в Турции?". А Шойгу ему, по сути, ответил: "Нет, это все уже осталось в далеком прошлом. Мы с вами сейчас поговорим — и первым делом вы могли бы прекратить обеспечивать Украине оружие и отправлять туда военных". Ну а результатом этого звонка стало то, что Макрон взял да раскритиковал их за все, что можно — ну, обвинил во всем россиян", - отметил аналитик.
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6 апреля, 23:53
В то же время он выразил уверенность, что попытки Запада навязать России условия для мирных переговоров не принесут никаких результатов, особенно учитывая тот факт, что США и ЕС не хотят идти на какие-либо уступки.
"В общем, это все никаких плодов не даст. Так что Россия будет вести переговоры на собственных условиях. Ну а Запад, по-моему, пока не готов делать какие-либо уступки, которые сделать необходимо", - заключил Джонсон.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАэкспертное мнение
 
 
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