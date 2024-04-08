https://1prime.ru/20240408/tsirk-847199538.html

Передвижной цирк получил бронь от мобилизации на Украине

Передвижной цирк получил бронь от мобилизации на Украине - 08.04.2024, ПРАЙМ

Передвижной цирк получил бронь от мобилизации на Украине

Украинский передвижной цирк получил бронь от мобилизации благодаря статусу критически важного предприятия, заявил Верховной рады Ярослав Железняк. | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T18:02+0300

2024-04-08T18:02+0300

2024-04-08T18:02+0300

спецоперация на украине

мобилизация на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/80814/23/808142312_0:41:3497:2008_1920x0_80_0_0_d266dbd2fa8110338f6afea3e4211c1d.jpg

МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Украинский передвижной цирк получил бронь от мобилизации благодаря статусу критически важного предприятия, заявил Верховной рады Ярослав Железняк.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что власти разрабатывают новую систему отсрочки от призыва. Гарантированную бронь получат работники критической инфраструктуры, уточнил он."Если вы думали, что вас удивит внесение в перечень критически важных для обеспечения жизнедеятельности населения... фирмы офиса (Владимира Зеленского), на которую сливают деньги с канала "Рада", то ловите еще новость: такой же статус дали госпредприятию "Передвижной цирк Украины". Критически важное предприятие... для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период", — отметил Железняк в своем Telegram-канале. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко также подтвердил эту информацию, указав, что связанное с мобилизацией на Украине "давно превратилось в цирк". Так, по его словам, среди стратегически важных для Украины учреждений нет ни оборонных, ни промышленных предприятий, но присутствуют предприятия по разведению верблюдов, производству малярных и штукатурных работ и изданию компьютерных игр.В феврале 2022 года на Украине ввели режим военного положения и объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского указывал, что украинская армия настолько поредела, что военкоматы призывали людей в возрасте 43 года.

https://1prime.ru/20240408/ukraine-847193998.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мобилизация на украине