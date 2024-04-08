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Передвижной цирк получил бронь от мобилизации на Украине - 08.04.2024, ПРАЙМ
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Передвижной цирк получил бронь от мобилизации на Украине
Передвижной цирк получил бронь от мобилизации на Украине - 08.04.2024, ПРАЙМ
Передвижной цирк получил бронь от мобилизации на Украине
Украинский передвижной цирк получил бронь от мобилизации благодаря статусу критически важного предприятия, заявил Верховной рады Ярослав Железняк. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T18:02+0300
2024-04-08T18:02+0300
спецоперация на украине
мобилизация на украине
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Украинский передвижной цирк получил бронь от мобилизации благодаря статусу критически важного предприятия, заявил Верховной рады Ярослав Железняк.Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что власти разрабатывают новую систему отсрочки от призыва. Гарантированную бронь получат работники критической инфраструктуры, уточнил он."Если вы думали, что вас удивит внесение в перечень критически важных для обеспечения жизнедеятельности населения... фирмы офиса (Владимира Зеленского), на которую сливают деньги с канала "Рада", то ловите еще новость: такой же статус дали госпредприятию "Передвижной цирк Украины". Критически важное предприятие... для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период", — отметил Железняк в своем Telegram-канале. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко также подтвердил эту информацию, указав, что связанное с мобилизацией на Украине "давно превратилось в цирк". Так, по его словам, среди стратегически важных для Украины учреждений нет ни оборонных, ни промышленных предприятий, но присутствуют предприятия по разведению верблюдов, производству малярных и штукатурных работ и изданию компьютерных игр.В феврале 2022 года на Украине ввели режим военного положения и объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского указывал, что украинская армия настолько поредела, что военкоматы призывали людей в возрасте 43 года.
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мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, мобилизация на Украине
18:02 08.04.2024
 
Передвижной цирк получил бронь от мобилизации на Украине

Передвижной цирк Украины получил бронь от мобилизации как критически важное предприятие

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк%За кулисами шоу театра Cirque du Soleil
%За кулисами шоу театра Cirque du Soleil - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Украинский передвижной цирк получил бронь от мобилизации благодаря статусу критически важного предприятия, заявил Верховной рады Ярослав Железняк.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что власти разрабатывают новую систему отсрочки от призыва. Гарантированную бронь получат работники критической инфраструктуры, уточнил он.
"Если вы думали, что вас удивит внесение в перечень критически важных для обеспечения жизнедеятельности населения... фирмы офиса (Владимира Зеленского), на которую сливают деньги с канала "Рада", то ловите еще новость: такой же статус дали госпредприятию "Передвижной цирк Украины". Критически важное предприятие... для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период", — отметил Железняк в своем Telegram-канале.
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Украинский парламентарий Алексей Гончаренко также подтвердил эту информацию, указав, что связанное с мобилизацией на Украине "давно превратилось в цирк". Так, по его словам, среди стратегически важных для Украины учреждений нет ни оборонных, ни промышленных предприятий, но присутствуют предприятия по разведению верблюдов, производству малярных и штукатурных работ и изданию компьютерных игр.
В феврале 2022 года на Украине ввели режим военного положения и объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского указывал, что украинская армия настолько поредела, что военкоматы призывали людей в возрасте 43 года.
 
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