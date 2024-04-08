https://1prime.ru/20240408/ukraina-847187022.html

Запад истерит: вот что ждет его после Украины

Запад истерит: вот что ждет его после Украины - 08.04.2024, ПРАЙМ

Запад истерит: вот что ждет его после Украины

Совсем недавно Запад воспринимал Россию как "Верхнюю Вольту с ядерными ракетами". Исходя из этой парадигмы, он ждал легкой победы на Украине, но потерпел крах... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T13:51+0300

2024-04-08T13:51+0300

2024-04-08T13:53+0300

спецоперация на украине

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украина

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МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Совсем недавно Запад воспринимал Россию как "Верхнюю Вольту с ядерными ракетами". Исходя из этой парадигмы, он ждал легкой победы на Украине, но потерпел крах. Западные элиты не готовы к такому развитию событий и гневно отрицают неизбежное, пишет сербское издание Печат.Если ХХ век де-факто начался с залпов "Авроры", предшествовавших большевистской революции, то начало XXI веку положила российская специальная военная операция на Украине, сравнивает автор статьи. Если Россия победит, угрозы для Соединенных Штатов, конечно, не последует. Однако эта победа станет началом окончательного краха Запада и США, потерю ими авторитета во всем мире.Стремясь изолировать Россию, Запад сам впадает во все большую изоляцию: Россия и Китай возглавляют антизападное движение и доминирует – в военном и экономическом плане. Их поддерживает большинство стран глобального Юга, которые понимают: от исхода конфликта зависит их возможность выйти из-под многовекового доминирования западных держав.Именно это сейчас является главной проблемой для США и Европы, а вовсе не границы Украины после конфликта и ее будущее в ЕС и НАТО. Отсюда и агрессия европейских политиков против России, и рассуждения о неизбежности грядущей войны. Проблема еще и в том, что НАТО, невзирая на военную мощь и бюджеты, к этой войне совершенно не готов, тогда как Россия становится только сильнее, пишет автор публикации.На этом фоне шум, который устроили западные элиты, превращается в истерику. Они отказываются принимать реальность, отрицая очевидную реальность. Однако исторические процессы идут по своей траектории, постепенно обретая глобальный характер. Вот так меняются эпохи и гибнут цивилизации, делает вывод журналист.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240408/sputnik-847180105.html

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сша, украина, россия, запад