https://1prime.ru/20240408/ukraina-847187022.html
Запад истерит: вот что ждет его после Украины
Запад истерит: вот что ждет его после Украины - 08.04.2024, ПРАЙМ
Запад истерит: вот что ждет его после Украины
Совсем недавно Запад воспринимал Россию как "Верхнюю Вольту с ядерными ракетами". Исходя из этой парадигмы, он ждал легкой победы на Украине, но потерпел крах... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T13:51+0300
2024-04-08T13:51+0300
2024-04-08T13:53+0300
спецоперация на украине
сша
украина
россия
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/83668/71/836687121_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0892492459dd9719c4352016b4fc70c3.jpg
МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ. Совсем недавно Запад воспринимал Россию как "Верхнюю Вольту с ядерными ракетами". Исходя из этой парадигмы, он ждал легкой победы на Украине, но потерпел крах. Западные элиты не готовы к такому развитию событий и гневно отрицают неизбежное, пишет сербское издание Печат.Если ХХ век де-факто начался с залпов "Авроры", предшествовавших большевистской революции, то начало XXI веку положила российская специальная военная операция на Украине, сравнивает автор статьи. Если Россия победит, угрозы для Соединенных Штатов, конечно, не последует. Однако эта победа станет началом окончательного краха Запада и США, потерю ими авторитета во всем мире.Стремясь изолировать Россию, Запад сам впадает во все большую изоляцию: Россия и Китай возглавляют антизападное движение и доминирует – в военном и экономическом плане. Их поддерживает большинство стран глобального Юга, которые понимают: от исхода конфликта зависит их возможность выйти из-под многовекового доминирования западных держав.Именно это сейчас является главной проблемой для США и Европы, а вовсе не границы Украины после конфликта и ее будущее в ЕС и НАТО. Отсюда и агрессия европейских политиков против России, и рассуждения о неизбежности грядущей войны. Проблема еще и в том, что НАТО, невзирая на военную мощь и бюджеты, к этой войне совершенно не готов, тогда как Россия становится только сильнее, пишет автор публикации.На этом фоне шум, который устроили западные элиты, превращается в истерику. Они отказываются принимать реальность, отрицая очевидную реальность. Однако исторические процессы идут по своей траектории, постепенно обретая глобальный характер. Вот так меняются эпохи и гибнут цивилизации, делает вывод журналист.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240408/sputnik-847180105.html
сша
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83668/71/836687121_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e7f96db427cd3f81fe3c53349279daf1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, россия, запад
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, РОССИЯ, ЗАПАД
Запад истерит: вот что ждет его после Украины
"Печат": победа России на Украине означает крах авторитета Запада
МОСКВА, 8 апр – ПРАЙМ.
Совсем недавно Запад воспринимал Россию как "Верхнюю Вольту с ядерными ракетами". Исходя из этой парадигмы, он ждал легкой победы на Украине, но потерпел крах. Западные элиты не готовы к такому развитию событий и гневно отрицают неизбежное, пишет сербское издание Печат
.
Если ХХ век де-факто начался с залпов "Авроры", предшествовавших большевистской революции, то начало XXI веку положила российская специальная военная операция на Украине, сравнивает автор статьи. Если Россия победит, угрозы для Соединенных Штатов, конечно, не последует. Однако эта победа станет началом окончательного краха Запада и США, потерю ими авторитета во всем мире.
Стремясь изолировать Россию, Запад сам впадает во все большую изоляцию: Россия и Китай возглавляют антизападное движение и доминирует – в военном и экономическом плане. Их поддерживает большинство стран глобального Юга, которые понимают: от исхода конфликта зависит их возможность выйти из-под многовекового доминирования западных держав.
"Святой Грааль". США готовят революцию в военном деле
Именно это сейчас является главной проблемой для США и Европы, а вовсе не границы Украины после конфликта и ее будущее в ЕС и НАТО. Отсюда и агрессия европейских политиков против России, и рассуждения о неизбежности грядущей войны. Проблема еще и в том, что НАТО, невзирая на военную мощь и бюджеты, к этой войне совершенно не готов, тогда как Россия становится только сильнее, пишет автор публикации.
На этом фоне шум, который устроили западные элиты, превращается в истерику. Они отказываются принимать реальность, отрицая очевидную реальность. Однако исторические процессы идут по своей траектории, постепенно обретая глобальный характер. Вот так меняются эпохи и гибнут цивилизации, делает вывод журналист.
Полный текст читайте на ИноСМИ