https://1prime.ru/20240408/ukraina-847199822.html

Канцлер Австрии назвал мнение стран мира о конфликте на Украине проблемой

Канцлер Австрии назвал мнение стран мира о конфликте на Украине проблемой - 08.04.2024, ПРАЙМ

Канцлер Австрии назвал мнение стран мира о конфликте на Украине проблемой

Многие страны мира не разделяют точку зрения западных лидеров по Украине, которую они разработали особняком, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T18:23+0300

2024-04-08T18:23+0300

2024-04-08T18:24+0300

спецоперация на украине

австрия

украина

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ПАРИЖ, 8 апр — ПРАЙМ. Многие страны мира не разделяют точку зрения западных лидеров по Украине, которую они разработали особняком, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер."С 2022 мы разрабатывали свой ответ на российскую агрессию изолированно, словно в закрытом сосуде Запада", — отметил он в интервью изданию Grand Continent. По его словам, большая часть мира не согласна, что нужно помогать Киеву. Более того, способ прекращения конфликта также остается спорным, добавил Нехаммер. Канцлер считает, что Европе стоит убедить Индию, Китай или Бразилию в своей правоте, чтобы завершить конфликт.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.

https://1prime.ru/20240408/tsirk-847199538.html

австрия

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австрия, украина