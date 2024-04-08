Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Канцлер Австрии назвал мнение стран мира о конфликте на Украине проблемой - 08.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240408/ukraina-847199822.html
Канцлер Австрии назвал мнение стран мира о конфликте на Украине проблемой
Канцлер Австрии назвал мнение стран мира о конфликте на Украине проблемой - 08.04.2024, ПРАЙМ
Канцлер Австрии назвал мнение стран мира о конфликте на Украине проблемой
Многие страны мира не разделяют точку зрения западных лидеров по Украине, которую они разработали особняком, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T18:23+0300
2024-04-08T18:24+0300
спецоперация на украине
австрия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/76278/13/762781355_0:130:1635:1050_1920x0_80_0_0_bc38b8c03453d6b0044204ae0b05e8af.jpg
ПАРИЖ, 8 апр — ПРАЙМ. Многие страны мира не разделяют точку зрения западных лидеров по Украине, которую они разработали особняком, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер."С 2022 мы разрабатывали свой ответ на российскую агрессию изолированно, словно в закрытом сосуде Запада", — отметил он в интервью изданию Grand Continent. По его словам, большая часть мира не согласна, что нужно помогать Киеву. Более того, способ прекращения конфликта также остается спорным, добавил Нехаммер. Канцлер считает, что Европе стоит убедить Индию, Китай или Бразилию в своей правоте, чтобы завершить конфликт.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
https://1prime.ru/20240408/tsirk-847199538.html
австрия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76278/13/762781355_32:0:1604:1179_1920x0_80_0_0_38efbb702efc610a0d0ffb321d31667d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
австрия, украина
Спецоперация на Украине, АВСТРИЯ, УКРАИНА
18:23 08.04.2024 (обновлено: 18:24 08.04.2024)
 
Канцлер Австрии назвал мнение стран мира о конфликте на Украине проблемой

Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что многие страны не согласны с Западом по Украине

© flickr.com / James CridlandФлаг Австрии
Флаг Австрии - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© flickr.com / James Cridland
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 8 апр — ПРАЙМ. Многие страны мира не разделяют точку зрения западных лидеров по Украине, которую они разработали особняком, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"С 2022 мы разрабатывали свой ответ на российскую агрессию изолированно, словно в закрытом сосуде Запада", — отметил он в интервью изданию Grand Continent.
По его словам, большая часть мира не согласна, что нужно помогать Киеву. Более того, способ прекращения конфликта также остается спорным, добавил Нехаммер.
Канцлер считает, что Европе стоит убедить Индию, Китай или Бразилию в своей правоте, чтобы завершить конфликт.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
%За кулисами шоу театра Cirque du Soleil - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
Передвижной цирк получил бронь от мобилизации на Украине
18:02
 
Спецоперация на УкраинеАВСТРИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала