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Офицер ВСУ пожаловался, что Украине может настать "крышка" в течение года
Офицер ВСУ пожаловался, что Украине может настать "крышка" в течение года - 08.04.2024, ПРАЙМ
Офицер ВСУ пожаловался, что Украине может настать "крышка" в течение года
Украина проигрывает в конфликте с Россией, поэтому без помощи западных союзников ей не обойтись, заявил командир взвода Вооруженных сил Украины в беседе с... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T16:10+0300
2024-04-08T16:10+0300
2024-04-08T16:19+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Украина проигрывает в конфликте с Россией, поэтому без помощи западных союзников ей не обойтись, заявил командир взвода Вооруженных сил Украины в беседе с изданием New Yorker."Мы проигрываем. Не стремительно, но стабильно", - приводит журнал New Yorker слова неназванного офицера.По словам военнослужащего, если Запад решит сократить объем помощи, то Украине "крышка в течение одного года", если же решит сохранить помощь в текущем объеме, то Киев продержится в течение нескольких лет. Кроме того, наращивание объемов помощи приведет к тупиковой ситуации на поле боя, которая разрешится, когда "закончатся солдаты".Россия неоднократно отмечала, что поставки оружия на Украину усложняют ситуацию и вовлекают НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что любые поставки оружия на Украину будет рассматриваться как легитимная цель для России. Он также указал на участие США и НАТО в конфликте через поставку оружия и обучение персонала в других странах. В Кремле подчеркивали, что западные поставки оружия не способствуют переговорам и имеют негативный эффект.
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украина, всу, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Новости
Офицер ВСУ пожаловался, что Украине может настать "крышка" в течение года
Комвзвода ВСУ: Киев проигрывает, ему "крышка" в течение года при уменьшении помощи Запада
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Украина проигрывает в конфликте с Россией, поэтому без помощи западных союзников ей не обойтись, заявил командир взвода Вооруженных сил Украины в беседе с изданием New Yorker.
"Мы проигрываем. Не стремительно, но стабильно", - приводит журнал New Yorker слова неназванного офицера.
По словам военнослужащего, если Запад решит сократить объем помощи, то Украине "крышка в течение одного года", если же решит сохранить помощь в текущем объеме, то Киев продержится в течение нескольких лет. Кроме того, наращивание объемов помощи приведет к тупиковой ситуации на поле боя, которая разрешится, когда "закончатся солдаты".
Россия неоднократно отмечала, что поставки оружия на Украину усложняют ситуацию и вовлекают НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что любые поставки оружия на Украину будет рассматриваться как легитимная цель для России. Он также указал на участие США и НАТО в конфликте через поставку оружия и обучение персонала в других странах.
В Кремле подчеркивали, что западные поставки оружия не способствуют переговорам и имеют негативный эффект.
Еще смертоноснее: Россия применила против ВСУ вакуумное оружие