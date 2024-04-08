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"Огромные возможности". В Польше пришли в ужас из-за удара России по ВСУ - 08.04.2024, ПРАЙМ
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"Огромные возможности". В Польше пришли в ужас из-за удара России по ВСУ
"Огромные возможности". В Польше пришли в ужас из-за удара России по ВСУ - 08.04.2024, ПРАЙМ
"Огромные возможности". В Польше пришли в ужас из-за удара России по ВСУ
Авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УПМК), имеются у России в большом количестве и обладают огромными возможностями для... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T09:10+0300
2024-04-08T09:37+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УПМК), имеются у России в большом количестве и обладают огромными возможностями для постоянной модернизации, считает обозреватель польского портала Interia Марчин Яблоньский.По его словам, это относительно дешевое и простое в изготовлении решение.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Поэтому русские могут буквально засыпать модернизированными ФАБами украинские позиции. При этом конструкция модулей УМПК является перспективной — русские могут постоянно развивать этот проект", — пояснил Яблоньский.В качестве направлений модернизации планирующих авиабомб обозреватель выделил улучшение аэродинамики, увеличение дальности полета, а также адаптацию модуля УМПК для использования с изделиями массой три тысячи килограммов."Модули УМПК &lt;…&gt; свидетельствуют о способности русских успешно адаптировать свое вооружение к условиям конфликта (на Украине. — ред.)", — добавил Яблоньский.ВКС России применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Они позволяют наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области и там ему доложили, что с февраля 2024 года организовано массовое производство ФАБ-3000. Об этом Минобороны сообщило в четверг.
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вкс россии, всу
Спецоперация на Украине, ВКС России, ВСУ
09:10 08.04.2024 (обновлено: 09:37 08.04.2024)
 
"Огромные возможности". В Польше пришли в ужас из-за удара России по ВСУ

Interia: российские авиабомбы с УМПК обладают большими перспективами развития

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УПМК), имеются у России в большом количестве и обладают огромными возможностями для постоянной модернизации, считает обозреватель польского портала Interia Марчин Яблоньский.
По его словам, это относительно дешевое и простое в изготовлении решение.
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"Поэтому русские могут буквально засыпать модернизированными ФАБами украинские позиции. При этом конструкция модулей УМПК является перспективной — русские могут постоянно развивать этот проект", — пояснил Яблоньский.
В качестве направлений модернизации планирующих авиабомб обозреватель выделил улучшение аэродинамики, увеличение дальности полета, а также адаптацию модуля УМПК для использования с изделиями массой три тысячи килограммов.
"Модули УМПК <…> свидетельствуют о способности русских успешно адаптировать свое вооружение к условиям конфликта (на Украине. — ред.)", — добавил Яблоньский.
ВКС России применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Они позволяют наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области и там ему доложили, что с февраля 2024 года организовано массовое производство ФАБ-3000. Об этом Минобороны сообщило в четверг.
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