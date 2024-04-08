https://1prime.ru/20240408/upmk-847167107.html

"Огромные возможности". В Польше пришли в ужас из-за удара России по ВСУ

"Огромные возможности". В Польше пришли в ужас из-за удара России по ВСУ - 08.04.2024, ПРАЙМ

"Огромные возможности". В Польше пришли в ужас из-за удара России по ВСУ

Авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УПМК), имеются у России в большом количестве и обладают огромными возможностями для... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T09:10+0300

2024-04-08T09:10+0300

2024-04-08T09:37+0300

спецоперация на украине

вкс россии

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84233/26/842332662_0:35:3073:1763_1920x0_80_0_0_1937801c63b397489187ee9f2fdcde08.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УПМК), имеются у России в большом количестве и обладают огромными возможностями для постоянной модернизации, считает обозреватель польского портала Interia Марчин Яблоньский.По его словам, это относительно дешевое и простое в изготовлении решение.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Поэтому русские могут буквально засыпать модернизированными ФАБами украинские позиции. При этом конструкция модулей УМПК является перспективной — русские могут постоянно развивать этот проект", — пояснил Яблоньский.В качестве направлений модернизации планирующих авиабомб обозреватель выделил улучшение аэродинамики, увеличение дальности полета, а также адаптацию модуля УМПК для использования с изделиями массой три тысячи килограммов."Модули УМПК <…> свидетельствуют о способности русских успешно адаптировать свое вооружение к условиям конфликта (на Украине. — ред.)", — добавил Яблоньский.ВКС России применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Они позволяют наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области и там ему доложили, что с февраля 2024 года организовано массовое производство ФАБ-3000. Об этом Минобороны сообщило в четверг.

https://1prime.ru/20240408/svo-847166295.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вкс россии, всу