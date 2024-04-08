https://1prime.ru/20240408/vampiry-847185522.html
"Разлетелись на куски". Удар России по "Вампирам" шокировал Запад
"Разлетелись на куски". Удар России по "Вампирам" шокировал Запад - 08.04.2024, ПРАЙМ
"Разлетелись на куски". Удар России по "Вампирам" шокировал Запад
Российская армия мастерски уничтожила в Харькове две произведенные в Чехии мощные ракетные установки RM-70 Vampire, с помощью которых ВСУ вели обстрелы... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T13:04+0300
2024-04-08T13:04+0300
2024-04-08T13:05+0300
спецоперация на украине
всу
белгород
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847184243_1056:0:3178:1194_1920x0_80_0_0_de4f3a333517e584d8e6a40b7926e30e.jpg
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Российская армия мастерски уничтожила в Харькове две произведенные в Чехии мощные ракетные установки RM-70 Vampire, с помощью которых ВСУ вели обстрелы российского Белгорода, сообщает Interia. Отмечается, что разведывательный дрон ВС РФ выследил двух "Вампиров", стоявших на обочине на одной из харьковских улиц, и помог скоординировать ракетный удар по ним.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению авторов материала, российские военные использовали для уничтожения ракету "Искандер" или "Кинжал", которая пролетела с такой высокой скоростью и взорвалась с такой большой силой, что две RM-70 разлетелись на куски. На месте атаки вспыхнул мощный пожар, удар застал солдат ВСУ врасплох и они не успели спрятаться в безопасном месте.Interia сообщает, что военные эксперты сайта Defence Blog не смогли разобраться, почему российские разведывательные дроны до сих пор свободно летают над украинской территорией в десятках километров от линии боевого соприкосновения, что создает огромную угрозу для личного состава и военных объектов.RM-70 Vampire представляет собой реактивную систему залпового огня, которую разработали в Чехословакии на основе советской пусковой установки БМ-21 "Град". "Вампиров" выпускают с 1972 года по сей день. Их создавали в качестве преемника пусковой установки RM-51.Подробнее читайте в материале ИноСМИ>>
https://1prime.ru/20240408/bomby-847173667.html
белгород
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/08/847184243_1103:18:3059:1485_1920x0_80_0_0_f0ef6d02fe0eecb64f3cf0eeeeebcc47.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, белгород, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, БЕЛГОРОД, ВС РФ
"Разлетелись на куски". Удар России по "Вампирам" шокировал Запад
Interia: уничтожение RM-70 Vampire на Украине стало шоком для западных экспертов
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ.
Российская армия мастерски уничтожила в Харькове две произведенные в Чехии мощные ракетные установки RM-70 Vampire, с помощью которых ВСУ вели обстрелы российского Белгорода, сообщает Interia
.
Отмечается, что разведывательный дрон ВС РФ выследил двух "Вампиров", стоявших на обочине на одной из харьковских улиц, и помог скоординировать ракетный удар по ним.
По мнению авторов материала, российские военные использовали для уничтожения ракету "Искандер" или "Кинжал", которая пролетела с такой высокой скоростью и взорвалась с такой большой силой, что две RM-70 разлетелись на куски. На месте атаки вспыхнул мощный пожар, удар застал солдат ВСУ врасплох и они не успели спрятаться в безопасном месте.
Interia сообщает, что военные эксперты сайта Defence Blog не смогли разобраться, почему российские разведывательные дроны до сих пор свободно летают над украинской территорией в десятках километров от линии боевого соприкосновения, что создает огромную угрозу для личного состава и военных объектов.
RM-70 Vampire представляет собой реактивную систему залпового огня, которую разработали в Чехословакии на основе советской пусковой установки БМ-21 "Град". "Вампиров" выпускают с 1972 года по сей день. Их создавали в качестве преемника пусковой установки RM-51.
Еще смертоноснее: Россия применила против ВСУ вакуумное оружие