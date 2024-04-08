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"Разлетелись на куски". Удар России по "Вампирам" шокировал Запад - 08.04.2024, ПРАЙМ
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"Разлетелись на куски". Удар России по "Вампирам" шокировал Запад
"Разлетелись на куски". Удар России по "Вампирам" шокировал Запад - 08.04.2024, ПРАЙМ
"Разлетелись на куски". Удар России по "Вампирам" шокировал Запад
Российская армия мастерски уничтожила в Харькове две произведенные в Чехии мощные ракетные установки RM-70 Vampire, с помощью которых ВСУ вели обстрелы... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T13:04+0300
2024-04-08T13:05+0300
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Российская армия мастерски уничтожила в Харькове две произведенные в Чехии мощные ракетные установки RM-70 Vampire, с помощью которых ВСУ вели обстрелы российского Белгорода, сообщает Interia. Отмечается, что разведывательный дрон ВС РФ выследил двух "Вампиров", стоявших на обочине на одной из харьковских улиц, и помог скоординировать ракетный удар по ним.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению авторов материала, российские военные использовали для уничтожения ракету "Искандер" или "Кинжал", которая пролетела с такой высокой скоростью и взорвалась с такой большой силой, что две RM-70 разлетелись на куски. На месте атаки вспыхнул мощный пожар, удар застал солдат ВСУ врасплох и они не успели спрятаться в безопасном месте.Interia сообщает, что военные эксперты сайта Defence Blog не смогли разобраться, почему российские разведывательные дроны до сих пор свободно летают над украинской территорией в десятках километров от линии боевого соприкосновения, что создает огромную угрозу для личного состава и военных объектов.RM-70 Vampire представляет собой реактивную систему залпового огня, которую разработали в Чехословакии на основе советской пусковой установки БМ-21 "Град". "Вампиров" выпускают с 1972 года по сей день. Их создавали в качестве преемника пусковой установки RM-51.Подробнее читайте в материале ИноСМИ&gt;&gt;
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всу, белгород, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, БЕЛГОРОД, ВС РФ
13:04 08.04.2024 (обновлено: 13:05 08.04.2024)
 
"Разлетелись на куски". Удар России по "Вампирам" шокировал Запад

Interia: уничтожение RM-70 Vampire на Украине стало шоком для западных экспертов

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня RM-70
Реактивная система залпового огня RM-70 - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Российская армия мастерски уничтожила в Харькове две произведенные в Чехии мощные ракетные установки RM-70 Vampire, с помощью которых ВСУ вели обстрелы российского Белгорода, сообщает Interia.
Отмечается, что разведывательный дрон ВС РФ выследил двух "Вампиров", стоявших на обочине на одной из харьковских улиц, и помог скоординировать ракетный удар по ним.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По мнению авторов материала, российские военные использовали для уничтожения ракету "Искандер" или "Кинжал", которая пролетела с такой высокой скоростью и взорвалась с такой большой силой, что две RM-70 разлетелись на куски. На месте атаки вспыхнул мощный пожар, удар застал солдат ВСУ врасплох и они не успели спрятаться в безопасном месте.
Interia сообщает, что военные эксперты сайта Defence Blog не смогли разобраться, почему российские разведывательные дроны до сих пор свободно летают над украинской территорией в десятках километров от линии боевого соприкосновения, что создает огромную угрозу для личного состава и военных объектов.
RM-70 Vampire представляет собой реактивную систему залпового огня, которую разработали в Чехословакии на основе советской пусковой установки БМ-21 "Град". "Вампиров" выпускают с 1972 года по сей день. Их создавали в качестве преемника пусковой установки RM-51.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
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Подробнее читайте в материале ИноСМИ>>
 
Спецоперация на УкраинеВСУБЕЛГОРОДВС РФ
 
 
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