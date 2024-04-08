https://1prime.ru/20240408/vampiry-847185522.html

"Разлетелись на куски". Удар России по "Вампирам" шокировал Запад

"Разлетелись на куски". Удар России по "Вампирам" шокировал Запад - 08.04.2024, ПРАЙМ

"Разлетелись на куски". Удар России по "Вампирам" шокировал Запад

Российская армия мастерски уничтожила в Харькове две произведенные в Чехии мощные ракетные установки RM-70 Vampire, с помощью которых ВСУ вели обстрелы... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T13:04+0300

2024-04-08T13:04+0300

2024-04-08T13:05+0300

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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Российская армия мастерски уничтожила в Харькове две произведенные в Чехии мощные ракетные установки RM-70 Vampire, с помощью которых ВСУ вели обстрелы российского Белгорода, сообщает Interia. Отмечается, что разведывательный дрон ВС РФ выследил двух "Вампиров", стоявших на обочине на одной из харьковских улиц, и помог скоординировать ракетный удар по ним.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению авторов материала, российские военные использовали для уничтожения ракету "Искандер" или "Кинжал", которая пролетела с такой высокой скоростью и взорвалась с такой большой силой, что две RM-70 разлетелись на куски. На месте атаки вспыхнул мощный пожар, удар застал солдат ВСУ врасплох и они не успели спрятаться в безопасном месте.Interia сообщает, что военные эксперты сайта Defence Blog не смогли разобраться, почему российские разведывательные дроны до сих пор свободно летают над украинской территорией в десятках километров от линии боевого соприкосновения, что создает огромную угрозу для личного состава и военных объектов.RM-70 Vampire представляет собой реактивную систему залпового огня, которую разработали в Чехословакии на основе советской пусковой установки БМ-21 "Град". "Вампиров" выпускают с 1972 года по сей день. Их создавали в качестве преемника пусковой установки RM-51.Подробнее читайте в материале ИноСМИ>>

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