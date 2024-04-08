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ВСУ превратили в повседневную практику атаки на ЗАЭС, заявил Ульянов
ВСУ превратили в повседневную практику атаки на ЗАЭС, заявил Ульянов - 08.04.2024, ПРАЙМ
ВСУ превратили в повседневную практику атаки на ЗАЭС, заявил Ульянов
Киев превратил нападения на Запорожскую АЭС в повседневную практику, сообщил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T20:21+0300
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ВЕНА, 8 апр — ПРАЙМ. Киев превратил нападения на Запорожскую АЭС в повседневную практику, сообщил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Сегодня вооруженные силы Украины предприняли очередное нападение на Запорожскую АЭС, сделав это повседневной практикой", — указал Ульянов в Telegram. Агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, отметило, что ЗАЭС была "довольно близка" к ядерной аварии из-за атаки беспилотника.По данным агентства, Гросси планирует обсудить произошедшее в Совете безопасности ООН. При этом, с президентом России Владимиром Путиным гендиректор МАГАТЭ уже обсуждал "среднесрочный план и будущее и то, что может произойти" на станции. 7 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке БПЛА на купол шестого энергоблока. Уточнялось, что критических повреждений нет. Ранее стало известно о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.Запорожская атомная станция, расположенная на берегу Каховского водохранилища на Днепре, - крупнейшая в Европе и третья по размеру в мире. Стенки и купол реакторных зданий толщиной более метра и выдерживают падение летательных аппаратов, но их устойчивость не рассчитывалась на полноценное огневое воздействие. С начала специальной военной операции ее контролируют российские военные. С октября 2022 года находится под управлением АО "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома).
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА
ВСУ превратили в повседневную практику атаки на ЗАЭС, заявил Ульянов
Ульянов: украинская армия превратила в повседневную практику атаки на ЗАЭС
ВЕНА, 8 апр — ПРАЙМ. Киев превратил нападения на Запорожскую АЭС в повседневную практику, сообщил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Сегодня вооруженные силы Украины предприняли очередное нападение на Запорожскую АЭС, сделав это повседневной практикой", — указал Ульянов в Telegram.
Агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, отметило, что ЗАЭС была "довольно близка" к ядерной аварии из-за атаки беспилотника.
По данным агентства, Гросси планирует обсудить произошедшее в Совете безопасности ООН. При этом, с президентом России Владимиром Путиным гендиректор МАГАТЭ уже обсуждал "среднесрочный план и будущее и то, что может произойти" на станции.
Захарова назвала безопасность ЗАЭС настоящей формулой мира
7 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке БПЛА на купол шестого энергоблока. Уточнялось, что критических повреждений нет. Ранее стало известно о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.
Запорожская атомная станция, расположенная на берегу Каховского водохранилища на Днепре, - крупнейшая в Европе и третья по размеру в мире. Стенки и купол реакторных зданий толщиной более метра и выдерживают падение летательных аппаратов, но их устойчивость не рассчитывалась на полноценное огневое воздействие.
С начала специальной военной операции ее контролируют российские военные. С октября 2022 года находится под управлением АО "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома).