https://1prime.ru/20240408/zaes-847202345.html

ВСУ превратили в повседневную практику атаки на ЗАЭС, заявил Ульянов

ВСУ превратили в повседневную практику атаки на ЗАЭС, заявил Ульянов - 08.04.2024, ПРАЙМ

ВСУ превратили в повседневную практику атаки на ЗАЭС, заявил Ульянов

Киев превратил нападения на Запорожскую АЭС в повседневную практику, сообщил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T20:21+0300

2024-04-08T20:21+0300

2024-04-08T20:21+0300

спецоперация на украине

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ВЕНА, 8 апр — ПРАЙМ. Киев превратил нападения на Запорожскую АЭС в повседневную практику, сообщил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Сегодня вооруженные силы Украины предприняли очередное нападение на Запорожскую АЭС, сделав это повседневной практикой", — указал Ульянов в Telegram. Агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, отметило, что ЗАЭС была "довольно близка" к ядерной аварии из-за атаки беспилотника.По данным агентства, Гросси планирует обсудить произошедшее в Совете безопасности ООН. При этом, с президентом России Владимиром Путиным гендиректор МАГАТЭ уже обсуждал "среднесрочный план и будущее и то, что может произойти" на станции. 7 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке БПЛА на купол шестого энергоблока. Уточнялось, что критических повреждений нет. Ранее стало известно о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта.Запорожская атомная станция, расположенная на берегу Каховского водохранилища на Днепре, - крупнейшая в Европе и третья по размеру в мире. Стенки и купол реакторных зданий толщиной более метра и выдерживают падение летательных аппаратов, но их устойчивость не рассчитывалась на полноценное огневое воздействие. С начала специальной военной операции ее контролируют российские военные. С октября 2022 года находится под управлением АО "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома).

https://1prime.ru/20240408/zaes-847202201.html

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украина