https://1prime.ru/20240408/zelenskiy-847194711.html
Украинский офицер сравнил Зеленского с Пиноккио
Украинский офицер сравнил Зеленского с Пиноккио - 08.04.2024, ПРАЙМ
Украинский офицер сравнил Зеленского с Пиноккио
Президент Украины Владимир Зеленский имеет много общего с Пиноккио, так как постоянно занижает потери ВСУ на фронте, которые, согласно официальным источникам,... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T16:25+0300
2024-04-08T16:25+0300
2024-04-08T16:37+0300
спецоперация на украине
украина
всу
солдаты
потери
новости
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/26/841312672_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b3404c8dc9e3c4ca4efc997624a30746.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский имеет много общего с Пиноккио, так как постоянно занижает потери ВСУ на фронте, которые, согласно официальным источникам, составляют 31 тысячу человек, передает издание New Yorker со ссылкой на заявление командира взвода ВСУ."Он (неназванный комвзвода ВСУ - ред.) сравнил... Зеленского с Пиноккио за его утверждение о том, что были убиты только 31 тысяча украинских солдат", - сказано в публикации.По словам военнослужащего, эти данные не отражают огромное число солдат, пропавших без вести.Ранее Зеленский заявлял о 31 тысяче погибших военнослужащих с февраля 2022 года, что вызвало критику как внутри Украины, так и со стороны России.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти данные ложью, а министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о потерях ВСУ в 166 тысяч человек с 4 июня 2023 года.Пиноккио - герой сказки Карло Коллоди. По сюжету, при вранье у этого персонажа увеличивалась длина носа.
https://1prime.ru/20240408/ukraine-847193998.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/26/841312672_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_068812ef4e015115924017c3a8e30063.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу, солдаты, потери, новости, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, солдаты, потери, Новости, Владимир Зеленский
Украинский офицер сравнил Зеленского с Пиноккио
New Yorker: комвзвода ВСУ сравнил Зеленского с Пиноккио из-за занижения им военных потерь
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский имеет много общего с Пиноккио, так как постоянно занижает потери ВСУ на фронте, которые, согласно официальным источникам, составляют 31 тысячу человек, передает издание New Yorker со ссылкой на заявление командира взвода ВСУ.
"Он (неназванный комвзвода ВСУ - ред.) сравнил... Зеленского с Пиноккио за его утверждение о том, что были убиты только 31 тысяча украинских солдат", - сказано в публикации.
По словам военнослужащего, эти данные не отражают огромное число солдат, пропавших без вести.
Ранее Зеленский заявлял о 31 тысяче погибших военнослужащих с февраля 2022 года, что вызвало критику как внутри Украины, так и со стороны России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти данные ложью, а министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о потерях ВСУ в 166 тысяч человек с 4 июня 2023 года.
Пиноккио - герой сказки Карло Коллоди. По сюжету, при вранье у этого персонажа увеличивалась длина носа.
Офицер ВСУ пожаловался, что Украине может настать "крышка" в течение года