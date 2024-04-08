https://1prime.ru/20240408/zelenskiy-847194711.html

Украинский офицер сравнил Зеленского с Пиноккио

Украинский офицер сравнил Зеленского с Пиноккио - 08.04.2024, ПРАЙМ

Украинский офицер сравнил Зеленского с Пиноккио

Президент Украины Владимир Зеленский имеет много общего с Пиноккио, так как постоянно занижает потери ВСУ на фронте, которые, согласно официальным источникам,... | 08.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-08T16:25+0300

2024-04-08T16:25+0300

2024-04-08T16:37+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский имеет много общего с Пиноккио, так как постоянно занижает потери ВСУ на фронте, которые, согласно официальным источникам, составляют 31 тысячу человек, передает издание New Yorker со ссылкой на заявление командира взвода ВСУ."Он (неназванный комвзвода ВСУ - ред.) сравнил... Зеленского с Пиноккио за его утверждение о том, что были убиты только 31 тысяча украинских солдат", - сказано в публикации.По словам военнослужащего, эти данные не отражают огромное число солдат, пропавших без вести.Ранее Зеленский заявлял о 31 тысяче погибших военнослужащих с февраля 2022 года, что вызвало критику как внутри Украины, так и со стороны России.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти данные ложью, а министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о потерях ВСУ в 166 тысяч человек с 4 июня 2023 года.Пиноккио - герой сказки Карло Коллоди. По сюжету, при вранье у этого персонажа увеличивалась длина носа.

https://1prime.ru/20240408/ukraine-847193998.html

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украина, всу, солдаты, потери, новости, владимир зеленский