Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинский офицер сравнил Зеленского с Пиноккио - 08.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240408/zelenskiy-847194711.html
Украинский офицер сравнил Зеленского с Пиноккио
Украинский офицер сравнил Зеленского с Пиноккио - 08.04.2024, ПРАЙМ
Украинский офицер сравнил Зеленского с Пиноккио
Президент Украины Владимир Зеленский имеет много общего с Пиноккио, так как постоянно занижает потери ВСУ на фронте, которые, согласно официальным источникам,... | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T16:25+0300
2024-04-08T16:37+0300
спецоперация на украине
украина
всу
солдаты
потери
новости
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/26/841312672_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b3404c8dc9e3c4ca4efc997624a30746.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский имеет много общего с Пиноккио, так как постоянно занижает потери ВСУ на фронте, которые, согласно официальным источникам, составляют 31 тысячу человек, передает издание New Yorker со ссылкой на заявление командира взвода ВСУ."Он (неназванный комвзвода ВСУ - ред.) сравнил... Зеленского с Пиноккио за его утверждение о том, что были убиты только 31 тысяча украинских солдат", - сказано в публикации.По словам военнослужащего, эти данные не отражают огромное число солдат, пропавших без вести.Ранее Зеленский заявлял о 31 тысяче погибших военнослужащих с февраля 2022 года, что вызвало критику как внутри Украины, так и со стороны России.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти данные ложью, а министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о потерях ВСУ в 166 тысяч человек с 4 июня 2023 года.Пиноккио - герой сказки Карло Коллоди. По сюжету, при вранье у этого персонажа увеличивалась длина носа.
https://1prime.ru/20240408/ukraine-847193998.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/26/841312672_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_068812ef4e015115924017c3a8e30063.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу, солдаты, потери, новости, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, солдаты, потери, Новости, Владимир Зеленский
16:25 08.04.2024 (обновлено: 16:37 08.04.2024)
 
Украинский офицер сравнил Зеленского с Пиноккио

New Yorker: комвзвода ВСУ сравнил Зеленского с Пиноккио из-за занижения им военных потерь

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский имеет много общего с Пиноккио, так как постоянно занижает потери ВСУ на фронте, которые, согласно официальным источникам, составляют 31 тысячу человек, передает издание New Yorker со ссылкой на заявление командира взвода ВСУ.
"Он (неназванный комвзвода ВСУ - ред.) сравнил... Зеленского с Пиноккио за его утверждение о том, что были убиты только 31 тысяча украинских солдат", - сказано в публикации.
По словам военнослужащего, эти данные не отражают огромное число солдат, пропавших без вести.
Ранее Зеленский заявлял о 31 тысяче погибших военнослужащих с февраля 2022 года, что вызвало критику как внутри Украины, так и со стороны России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти данные ложью, а министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о потерях ВСУ в 166 тысяч человек с 4 июня 2023 года.
Пиноккио - герой сказки Карло Коллоди. По сюжету, при вранье у этого персонажа увеличивалась длина носа.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
Офицер ВСУ пожаловался, что Украине может настать "крышка" в течение года
16:10
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУсолдатыпотериНовостиВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала