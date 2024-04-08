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"Конец клоуна близок". Французы уверены в поражении Зеленского
"Конец клоуна близок". Французы уверены в поражении Зеленского - 08.04.2024, ПРАЙМ
"Конец клоуна близок". Французы уверены в поражении Зеленского
Владимир Зеленский вновь предупредил Запад, что Украины проиграет без помощи, читатели французского издания Le Figaro высмеяли его без капли сожаления. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T17:44+0300
2024-04-08T17:44+0300
2024-04-08T17:44+0300
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь предупредил Запад, что Украины проиграет без помощи, читатели французского издания Le Figaro высмеяли его без капли сожаления.По мнению комментаторов, Киев уже проиграл. Читатели назвали конфликт на Украине стратегией США по ослаблению Москвы, выразив недоумение мыслям Запада, что такая страна сможет одолеть Россию."Но Россия не может проиграть, она никогда не терпела поражение на своей территории, даже противостоя лучшим армиям. Нам следует смириться и оставить в покое этот Донбасс, а также заключить с Путиным соглашение", - подчеркнул si je vous le dis.По мнению Un hussard, конец "клоуна и его шапито уже близок"."Лучше сейчас остановиться. На Украину растратили уже слишком много денег. У нас есть чем еще заняться, кроме как наполнять эту бездонную бочку Данаид", - заключил RHESUS.Полный текст читайте на ИноСМИ
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владимир зеленский, всу, украина, франция, запад, новости
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ЗАПАД, Новости
"Конец клоуна близок". Французы уверены в поражении Зеленского
Читатели Le Figaro высмеяли предупреждения Зеленского о проигрыше Украины
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ.
Владимир Зеленский вновь предупредил Запад, что Украины проиграет без помощи, читатели французского издания Le Figaro
высмеяли его без капли сожаления.
По мнению комментаторов, Киев уже проиграл. Читатели назвали конфликт на Украине стратегией США по ослаблению Москвы, выразив недоумение мыслям Запада, что такая страна сможет одолеть Россию.
"Но Россия не может проиграть, она никогда не терпела поражение на своей территории, даже противостоя лучшим армиям. Нам следует смириться и оставить в покое этот Донбасс, а также заключить с Путиным соглашение", - подчеркнул si je vous le dis.
По мнению Un hussard, конец "клоуна и его шапито уже близок".
"Лучше сейчас остановиться. На Украину растратили уже слишком много денег. У нас есть чем еще заняться, кроме как наполнять эту бездонную бочку Данаид", - заключил RHESUS.
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