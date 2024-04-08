Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Конец клоуна близок". Французы уверены в поражении Зеленского - 08.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240408/zelenskiy-847198803.html
"Конец клоуна близок". Французы уверены в поражении Зеленского
"Конец клоуна близок". Французы уверены в поражении Зеленского - 08.04.2024, ПРАЙМ
"Конец клоуна близок". Французы уверены в поражении Зеленского
Владимир Зеленский вновь предупредил Запад, что Украины проиграет без помощи, читатели французского издания Le Figaro высмеяли его без капли сожаления. | 08.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-08T17:44+0300
2024-04-08T17:44+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
всу
украина
франция
запад
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_9fd83b8b53e2d6ddba7e3f807af83915.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь предупредил Запад, что Украины проиграет без помощи, читатели французского издания Le Figaro высмеяли его без капли сожаления.По мнению комментаторов, Киев уже проиграл. Читатели назвали конфликт на Украине стратегией США по ослаблению Москвы, выразив недоумение мыслям Запада, что такая страна сможет одолеть Россию."Но Россия не может проиграть, она никогда не терпела поражение на своей территории, даже противостоя лучшим армиям. Нам следует смириться и оставить в покое этот Донбасс, а также заключить с Путиным соглашение", - подчеркнул si je vous le dis.По мнению Un hussard, конец "клоуна и его шапито уже близок"."Лучше сейчас остановиться. На Украину растратили уже слишком много денег. У нас есть чем еще заняться, кроме как наполнять эту бездонную бочку Данаид", - заключил RHESUS.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240408/zelenskiy-847183555.html
украина
франция
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/31/841843140_78:0:1411:1000_1920x0_80_0_0_bc5e347cc4485a4226e1e9f4440d60a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, всу, украина, франция, запад, новости
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ЗАПАД, Новости
17:44 08.04.2024
 
"Конец клоуна близок". Французы уверены в поражении Зеленского

Читатели Le Figaro высмеяли предупреждения Зеленского о проигрыше Украины

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Владимир Зеленский вновь предупредил Запад, что Украины проиграет без помощи, читатели французского издания Le Figaro высмеяли его без капли сожаления.
По мнению комментаторов, Киев уже проиграл. Читатели назвали конфликт на Украине стратегией США по ослаблению Москвы, выразив недоумение мыслям Запада, что такая страна сможет одолеть Россию.
"Но Россия не может проиграть, она никогда не терпела поражение на своей территории, даже противостоя лучшим армиям. Нам следует смириться и оставить в покое этот Донбасс, а также заключить с Путиным соглашение", - подчеркнул si je vous le dis.
По мнению Un hussard, конец "клоуна и его шапито уже близок".
"Лучше сейчас остановиться. На Украину растратили уже слишком много денег. У нас есть чем еще заняться, кроме как наполнять эту бездонную бочку Данаид", - заключил RHESUS.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2024
Звездное время вышло. Зеленскому предсказали закономерную развязку
12:41
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийВСУУКРАИНАФРАНЦИЯЗАПАДНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала