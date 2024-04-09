Вот и все: рубль в позитиве

Рубль умеренно снизился в понедельник по отношению к основным валютам на спокойном внешнем фоне. Пара доллар/рубль повысилась на 0,22% до 92,70 руб., евро/рубль | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T08:59+0300
2024-04-09T08:59+0300
2024-04-09T08:59+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Рубль умеренно снизился в понедельник по отношению к основным валютам на спокойном внешнем фоне. Пара доллар/рубль повысилась на 0,22% до 92,70 руб., евро/рубль - на 0,44% до 100,60 руб., юань/рубль - на 0,13% до 12,77 руб. Участники рынка анализировали свежую статистику по бюджету РФ, данные ЦБ о структуре валютного рынка в марте, а также комментарии главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Согласно информации ЦБ, доля юаня на биржевом и внебиржевом валютном рынке России в марте обновила исторические максимумы, достигнув 53% и 46,6% соответственно. При этом доля "токсичных" валют сократилась до 46,4% с 52,8% в феврале. Крупнейшие экспортеры также нарастили продажу валюты на 16% в марте до $12,1 млрд. Э. Набиуллина отметила, что российская экономика показывает "впечатляющие" темпы роста в начале 2024 года, а сдерживающим фактором является не жесткая денежно-кредитная политика, а ситуация на рынке труда. ЦБ по-прежнему сигнализирует о возможности снижения ставки скорее во второй половине 2024 года при устойчивом замедлении инфляции. Нефтяные цены в понедельник завершили торги небольшим снижением. Котировки Brent опустились на 0,34% до $90,56 за баррель. В ходе азиатской сессии цена кратковременно снижалась до $88,75 на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке после вывода Израилем подразделений с юга сектора Газа. К закрытию дня нефть восстановилась до $90,60, что может быть связано со снижением индекса доллара. Во вторник, 9 апреля, стоимость Brent составляет $90,61. Технический анализ указывает на потенциал роста цен до $96 за баррель. На текущих уровнях нефть торгуется относительно стабильно на ожиданиях будущих решений ОПЕК+ сохранять политику по добыче. Для рубля повышение нефтяных котировок является позитивным фактором, но в ближайшее время я ожидаю ослабления российской валюты до 93,30 руб. за доллар. Кардинально изменить прогноз может только падение курса доллара ниже 91,40 руб. Текущий курс рубля - 92,67. Рубль чувствует себя относительно уверенно благодаря продажам валюты экспортерами по президентскому указу, действие которого истекает в конце апреля. Индекс Мосбиржи вырос на 0,65%, до 3417,78 п., индекс РТС - на 0,55%, до 1162,30 п. С открытия торгов индекс Мосбиржи отыграл все потери за пятницу, обновив максимум. Индекс достигает важного уровня сопротивления и сейчас восходящий тренд выглядит перекупленным. Во втором квартале просматриваются две цели: 3600 п. и 4000 п.
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Рубль умеренно снизился в понедельник по отношению к основным валютам на спокойном внешнем фоне. Пара доллар/рубль повысилась на 0,22% до 92,70 руб., евро/рубль - на 0,44% до 100,60 руб., юань/рубль - на 0,13% до 12,77 руб.
Участники рынка анализировали свежую статистику по бюджету РФ, данные ЦБ о структуре валютного рынка в марте, а также комментарии главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Согласно информации ЦБ, доля юаня на биржевом и внебиржевом валютном рынке России в марте обновила исторические максимумы, достигнув 53% и 46,6% соответственно. При этом доля "токсичных" валют сократилась до 46,4% с 52,8% в феврале. Крупнейшие экспортеры также нарастили продажу валюты на 16% в марте до $12,1 млрд.
Э. Набиуллина отметила, что российская экономика показывает "впечатляющие" темпы роста в начале 2024 года, а сдерживающим фактором является не жесткая денежно-кредитная политика, а ситуация на рынке труда. ЦБ по-прежнему сигнализирует о возможности снижения ставки скорее во второй половине 2024 года при устойчивом замедлении инфляции.
Нефтяные цены в понедельник завершили торги небольшим снижением. Котировки Brent опустились на 0,34% до $90,56 за баррель. В ходе азиатской сессии цена кратковременно снижалась до $88,75 на фоне ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке после вывода Израилем подразделений с юга сектора Газа. К закрытию дня нефть восстановилась до $90,60, что может быть связано со снижением индекса доллара.
Во вторник, 9 апреля, стоимость Brent составляет $90,61. Технический анализ указывает на потенциал роста цен до $96 за баррель. На текущих уровнях нефть торгуется относительно стабильно на ожиданиях будущих решений ОПЕК+ сохранять политику по добыче.
Для рубля повышение нефтяных котировок является позитивным фактором, но в ближайшее время я ожидаю ослабления российской валюты до 93,30 руб. за доллар. Кардинально изменить прогноз может только падение курса доллара ниже 91,40 руб. Текущий курс рубля - 92,67. Рубль чувствует себя относительно уверенно благодаря продажам валюты экспортерами по президентскому указу, действие которого истекает в конце апреля.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,65%, до 3417,78 п., индекс РТС - на 0,55%, до 1162,30 п. С открытия торгов индекс Мосбиржи отыграл все потери за пятницу, обновив максимум. Индекс достигает важного уровня сопротивления и сейчас восходящий тренд выглядит перекупленным. Во втором квартале просматриваются две цели: 3600 п. и 4000 п.
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