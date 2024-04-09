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Рынок вновь побъет рекорд. Ему поможет нефть - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Рынок вновь побъет рекорд. Ему поможет нефть
Рынок вновь побъет рекорд. Ему поможет нефть - 09.04.2024, ПРАЙМ
Рынок вновь побъет рекорд. Ему поможет нефть
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T09:13+0300
2024-04-09T09:14+0300
мнения аналитиков
нефть
курсы валют
индекс мосбиржи
акции
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после минимального снижения в понедельник, сегодня утром консолидируются над уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent утром прибавляет порядка 0,2%, торгуясь в районе 90,6 доллара за баррель. В отсутствии важных макроэкономических событий сегодня на мировых рынках инвесторы будут следить за новостным фоном. Из статистики же выделим публикацию данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США от API.По итогам понедельника индекс Мосбиржи прибавил 0,7%, закончив основную сессию в районе 3 417 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций в российских акциях. Удержание ближайшим фьючерсом на нефть марки Brent позиций выше 90 долларов за баррель и умеренный спрос на риск на внешних фондовых площадках будут способствовать преобладанию покупок на нашем рынке. В результате, индекс Мосбиржи попытается продолжить подъем и обновление локальных максимумов. Отметим, что, на наш взгляд, целью роста индекса Мосбиржи выступает отметка 3 500 пунктов, от которой возможна активизация продаж и переход к коррекционному снижению.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно снижается относительно основных мировых валют. Так, к 8.50 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 92,7, 100,7 и 12,78 рубля соответственно. В ходе сессии рубль может попытаться отыграть утренние потери и перейти к укреплению. Однако существенных движений в ходе сегодняшней сессии на валютном рынке мы не ожидаем в отсутствии фундаментальных драйверов способных сдвинуть национальную валюту с текущих позиций. В результате пара доллар/рубль, скорее всего, сохранит позиции в середине диапазона 90 – 95 рублей.
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Богдан Зварич
https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, нефть, курсы валют, индекс мосбиржи, акции
Мнения аналитиков, Нефть, Курсы валют, индекс Мосбиржи, Акции
09:13 09.04.2024 (обновлено: 09:14 09.04.2024)
 

Рынок вновь побъет рекорд. Ему поможет нефть

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после минимального снижения в понедельник, сегодня утром консолидируются над уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent утром прибавляет порядка 0,2%, торгуясь в районе 90,6 доллара за баррель. В отсутствии важных макроэкономических событий сегодня на мировых рынках инвесторы будут следить за новостным фоном. Из статистики же выделим публикацию данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США от API.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи прибавил 0,7%, закончив основную сессию в районе 3 417 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций в российских акциях. Удержание ближайшим фьючерсом на нефть марки Brent позиций выше 90 долларов за баррель и умеренный спрос на риск на внешних фондовых площадках будут способствовать преобладанию покупок на нашем рынке. В результате, индекс Мосбиржи попытается продолжить подъем и обновление локальных максимумов. Отметим, что, на наш взгляд, целью роста индекса Мосбиржи выступает отметка 3 500 пунктов, от которой возможна активизация продаж и переход к коррекционному снижению.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно снижается относительно основных мировых валют. Так, к 8.50 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 92,7, 100,7 и 12,78 рубля соответственно. В ходе сессии рубль может попытаться отыграть утренние потери и перейти к укреплению. Однако существенных движений в ходе сегодняшней сессии на валютном рынке мы не ожидаем в отсутствии фундаментальных драйверов способных сдвинуть национальную валюту с текущих позиций. В результате пара доллар/рубль, скорее всего, сохранит позиции в середине диапазона 90 – 95 рублей.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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