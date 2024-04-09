Рынок вновь побъет рекорд. Ему поможет нефть - 09.04.2024, ПРАЙМ
Рынок вновь побъет рекорд. Ему поможет нефть
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T09:13+0300
2024-04-09T09:13+0300
2024-04-09T09:14+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после минимального снижения в понедельник, сегодня утром консолидируются над уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent утром прибавляет порядка 0,2%, торгуясь в районе 90,6 доллара за баррель. В отсутствии важных макроэкономических событий сегодня на мировых рынках инвесторы будут следить за новостным фоном. Из статистики же выделим публикацию данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США от API.По итогам понедельника индекс Мосбиржи прибавил 0,7%, закончив основную сессию в районе 3 417 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций в российских акциях. Удержание ближайшим фьючерсом на нефть марки Brent позиций выше 90 долларов за баррель и умеренный спрос на риск на внешних фондовых площадках будут способствовать преобладанию покупок на нашем рынке. В результате, индекс Мосбиржи попытается продолжить подъем и обновление локальных максимумов. Отметим, что, на наш взгляд, целью роста индекса Мосбиржи выступает отметка 3 500 пунктов, от которой возможна активизация продаж и переход к коррекционному снижению.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно снижается относительно основных мировых валют. Так, к 8.50 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 92,7, 100,7 и 12,78 рубля соответственно. В ходе сессии рубль может попытаться отыграть утренние потери и перейти к укреплению. Однако существенных движений в ходе сегодняшней сессии на валютном рынке мы не ожидаем в отсутствии фундаментальных драйверов способных сдвинуть национальную валюту с текущих позиций. В результате пара доллар/рубль, скорее всего, сохранит позиции в середине диапазона 90 – 95 рублей.
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после минимального снижения в понедельник, сегодня утром консолидируются над уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent утром прибавляет порядка 0,2%, торгуясь в районе 90,6 доллара за баррель. В отсутствии важных макроэкономических событий сегодня на мировых рынках инвесторы будут следить за новостным фоном. Из статистики же выделим публикацию данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США от API.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи прибавил 0,7%, закончив основную сессию в районе 3 417 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций в российских акциях. Удержание ближайшим фьючерсом на нефть марки Brent позиций выше 90 долларов за баррель и умеренный спрос на риск на внешних фондовых площадках будут способствовать преобладанию покупок на нашем рынке. В результате, индекс Мосбиржи попытается продолжить подъем и обновление локальных максимумов. Отметим, что, на наш взгляд, целью роста индекса Мосбиржи выступает отметка 3 500 пунктов, от которой возможна активизация продаж и переход к коррекционному снижению.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно снижается относительно основных мировых валют. Так, к 8.50 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 92,7, 100,7 и 12,78 рубля соответственно. В ходе сессии рубль может попытаться отыграть утренние потери и перейти к укреплению. Однако существенных движений в ходе сегодняшней сессии на валютном рынке мы не ожидаем в отсутствии фундаментальных драйверов способных сдвинуть национальную валюту с текущих позиций. В результате пара доллар/рубль, скорее всего, сохранит позиции в середине диапазона 90 – 95 рублей.
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