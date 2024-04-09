https://1prime.ru/20240409/ataka-847234663.html

ВСУ атаковали учебный центр на ЗАЭС после проезда миссии МАГАТЭ

ВСУ атаковали учебный центр на ЗАЭС после проезда миссии МАГАТЭ - 09.04.2024, ПРАЙМ

ВСУ атаковали учебный центр на ЗАЭС после проезда миссии МАГАТЭ

Украинский беспилотник атаковал учебный центр ЗАЭС спустя десять минут после того, как проехала миссия МАГАТЭ, заявила РИА Новости директор по коммуникациям... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T16:39+0300

2024-04-09T16:39+0300

2024-04-09T16:46+0300

спецоперация на украине

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – ПРАЙМ. Украинский беспилотник атаковал учебный центр ЗАЭС спустя десять минут после того, как проехала миссия МАГАТЭ, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.Ранее крыша корпуса с полномасштабным тренажером реакторного зала пострадала вследствие атаки дрона украинских войск."Атака ВСУ произошла через 10 минут после того, как мимо учебно-тренировочного центра проехали сотрудники МАГАТЭ, которые возвращались с планового мероприятия по посещению внешней лаборатории радиационного мониторинга", — отметила Яшина РИА Новости. Она уточнила, что ни сотрудники, ни оборудование не пострадали.Запорожская атомная станция, расположенная на берегу Каховского водохранилища на Днепре, - крупнейшая в Европе и третья по размеру в мире. Стенки и купол реакторных зданий толщиной более метра и выдерживают падение летательных аппаратов, но их устойчивость не рассчитывалась на полноценное огневое воздействие. С начала специальной военной операции ее контролируют российские военные. С октября 2022 года находится под управлением АО "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома).

https://1prime.ru/20240408/zaes-847202345.html

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