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Продажи нефтехимической продукции на бирже в первом квартале выросли на 86%
Продажи нефтехимической продукции на бирже в первом квартале выросли на 86% - 09.04.2024, ПРАЙМ
Продажи нефтехимической продукции на бирже в первом квартале выросли на 86%
Объем торгов нефтехимической продукцией на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам прошлого квартала составил 143 тысячи... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T18:04+0300
2024-04-09T18:04+0300
2024-04-09T18:05+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Объем торгов нефтехимической продукцией на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам прошлого квартала составил 143 тысячи тонн, что на 86,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила торговая площадка. Поясняется, что заместитель начальника управления развития биржевых торгов нефтепродуктами СПбМТСБ Георгий Юханов выступил на конференции "Нефтехимия 2024" в Санкт–Петербурге. "На СПбМТСБ (в прошлом квартале - ред.) реализовано почти 143 тысячи тонн нефтехимической продукции, что на 86,4% больше, чем за тот же период предыдущего года", - сообщила пресс-служба со ссылкой на слова Юханова. По его словам, такая динамика обусловлена преимуществами биржевых торгов. Среди них - обеспечение гарантий поставки на любую железнодорожную станцию страны, стандартизированные контракты, централизованные расчеты через систему клиринга, а также самая актуальная ценовая информация. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, созданная в 2008 году. Она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке.
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спбмтсб, нефть, продажи
Продажи нефтехимической продукции на бирже в первом квартале выросли на 86%
Продажи нефтехимической продукции на СПбМТСБ в I квартале выросли на 86%, до 143 тыс тонн
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Объем торгов нефтехимической продукцией на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам прошлого квартала составил 143 тысячи тонн, что на 86,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила торговая площадка.
Поясняется, что заместитель начальника управления развития биржевых торгов нефтепродуктами СПбМТСБ Георгий Юханов выступил на конференции "Нефтехимия 2024" в Санкт–Петербурге.
"На СПбМТСБ (в прошлом квартале - ред.) реализовано почти 143 тысячи тонн нефтехимической продукции, что на 86,4% больше, чем за тот же период предыдущего года", - сообщила пресс-служба со ссылкой на слова Юханова.
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа перенесла торги
По его словам, такая динамика обусловлена преимуществами биржевых торгов. Среди них - обеспечение гарантий поставки на любую железнодорожную станцию страны, стандартизированные контракты, централизованные расчеты через систему клиринга, а также самая актуальная ценовая информация.
СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, созданная в 2008 году. Она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке.