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Продажи нефтехимической продукции на бирже в первом квартале выросли на 86%

Продажи нефтехимической продукции на бирже в первом квартале выросли на 86% - 09.04.2024, ПРАЙМ

Продажи нефтехимической продукции на бирже в первом квартале выросли на 86%

Объем торгов нефтехимической продукцией на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам прошлого квартала составил 143 тысячи... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T18:04+0300

2024-04-09T18:04+0300

2024-04-09T18:05+0300

спбмтсб

нефть

продажи

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Объем торгов нефтехимической продукцией на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам прошлого квартала составил 143 тысячи тонн, что на 86,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила торговая площадка. Поясняется, что заместитель начальника управления развития биржевых торгов нефтепродуктами СПбМТСБ Георгий Юханов выступил на конференции "Нефтехимия 2024" в Санкт–Петербурге. "На СПбМТСБ (в прошлом квартале - ред.) реализовано почти 143 тысячи тонн нефтехимической продукции, что на 86,4% больше, чем за тот же период предыдущего года", - сообщила пресс-служба со ссылкой на слова Юханова. По его словам, такая динамика обусловлена преимуществами биржевых торгов. Среди них - обеспечение гарантий поставки на любую железнодорожную станцию страны, стандартизированные контракты, централизованные расчеты через систему клиринга, а также самая актуальная ценовая информация. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, созданная в 2008 году. Она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке.

https://1prime.ru/20240408/spbmtsb-847173337.html

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спбмтсб, нефть, продажи