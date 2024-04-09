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ЦБ призвал реструктурировать долги пострадавших от наводнений
ЦБ призвал реструктурировать долги пострадавших от наводнений - 09.04.2024, ПРАЙМ
ЦБ призвал реструктурировать долги пострадавших от наводнений
Банк России рекомендовал кредиторам в упрощенном порядке принимать заявления пострадавших от наводнений на кредитные каникулы, реструктурировать долги по своим... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T16:57+0300
2024-04-09T16:57+0300
2024-04-09T17:05+0300
банк россии
наводнение
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Банк России рекомендовал кредиторам в упрощенном порядке принимать заявления пострадавших от наводнений на кредитные каникулы, реструктурировать долги по своим программам, вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество, сообщил регулятор."Банк России рекомендовал кредиторам учитывать положение заемщиков, пострадавших от наводнений, и принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке", - говорится в сообщении.Банки могут рассматривать такие обращения на основании тех документов, которые есть в наличии у человека, не требуя полного комплекта, который можно будет предоставить позже.Сейчас право на отсрочку по платежам имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 1,6 миллиона рублей - по автокредитам, 150 тысяч рублей - по кредитным картам или 450 тысяч рублей - по остальным кредитам и займам. "Если долг превышает установленные лимиты, Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам - вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество", - указал ЦБ.Банк России также рекомендовал страховщикам упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений."В частности, компаниям предложено самостоятельно запросить необходимые подтверждающие документы в профильных ведомствах, а также учитывать информацию, которая у них уже есть в наличии. Например, сведения о месте регистрации или фактического проживания человека", - отмечается в сообщении. Кроме того, регулятор предложил страховщикам предоставить отсрочку тем клиентам, которые оплачивают полисы в рассрочку. Они также могут оповестить своих клиентов о праве обратиться за выплатой и сообщить, что им для этого необходимо сделать. Страховщикам также рекомендовано по возможности создать отдельный канал коммуникации для пострадавших.
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наводнение
ЦБ призвал реструктурировать долги пострадавших от наводнений
Банк России рекомендовал кредиторам оказывать поддержку пострадавшим от наводнений
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Банк России рекомендовал кредиторам в упрощенном порядке принимать заявления пострадавших от наводнений на кредитные каникулы, реструктурировать долги по своим программам, вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество, сообщил регулятор.
"Банк России рекомендовал кредиторам учитывать положение заемщиков, пострадавших от наводнений, и принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке", - говорится в сообщении.
Банки могут рассматривать такие обращения на основании тех документов, которые есть в наличии у человека, не требуя полного комплекта, который можно будет предоставить позже.
Сейчас право на отсрочку по платежам имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 1,6 миллиона рублей - по автокредитам, 150 тысяч рублей - по кредитным картам или 450 тысяч рублей - по остальным кредитам и займам. "Если долг превышает установленные лимиты, Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам - вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество", - указал ЦБ.
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Банк России также рекомендовал страховщикам упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений.
"В частности, компаниям предложено самостоятельно запросить необходимые подтверждающие документы в профильных ведомствах, а также учитывать информацию, которая у них уже есть в наличии. Например, сведения о месте регистрации или фактического проживания человека", - отмечается в сообщении.
Кроме того, регулятор предложил страховщикам предоставить отсрочку тем клиентам, которые оплачивают полисы в рассрочку. Они также могут оповестить своих клиентов о праве обратиться за выплатой и сообщить, что им для этого необходимо сделать.
Страховщикам также рекомендовано по возможности создать отдельный канал коммуникации для пострадавших.