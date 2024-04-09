https://1prime.ru/20240409/dolg-847236131.html

ЦБ призвал реструктурировать долги пострадавших от наводнений

ЦБ призвал реструктурировать долги пострадавших от наводнений - 09.04.2024, ПРАЙМ

ЦБ призвал реструктурировать долги пострадавших от наводнений

Банк России рекомендовал кредиторам в упрощенном порядке принимать заявления пострадавших от наводнений на кредитные каникулы, реструктурировать долги по своим... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T16:57+0300

2024-04-09T16:57+0300

2024-04-09T17:05+0300

банк россии

наводнение

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Банк России рекомендовал кредиторам в упрощенном порядке принимать заявления пострадавших от наводнений на кредитные каникулы, реструктурировать долги по своим программам, вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество, сообщил регулятор."Банк России рекомендовал кредиторам учитывать положение заемщиков, пострадавших от наводнений, и принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке", - говорится в сообщении.Банки могут рассматривать такие обращения на основании тех документов, которые есть в наличии у человека, не требуя полного комплекта, который можно будет предоставить позже.Сейчас право на отсрочку по платежам имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 1,6 миллиона рублей - по автокредитам, 150 тысяч рублей - по кредитным картам или 450 тысяч рублей - по остальным кредитам и займам. "Если долг превышает установленные лимиты, Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам - вплоть до прощения долга в особых ситуациях, а также не обращать взыскание на заложенное имущество", - указал ЦБ.Банк России также рекомендовал страховщикам упростить и ускорить урегулирование убытков по договорам страхования для пострадавших от наводнений."В частности, компаниям предложено самостоятельно запросить необходимые подтверждающие документы в профильных ведомствах, а также учитывать информацию, которая у них уже есть в наличии. Например, сведения о месте регистрации или фактического проживания человека", - отмечается в сообщении. Кроме того, регулятор предложил страховщикам предоставить отсрочку тем клиентам, которые оплачивают полисы в рассрочку. Они также могут оповестить своих клиентов о праве обратиться за выплатой и сообщить, что им для этого необходимо сделать. Страховщикам также рекомендовано по возможности создать отдельный канал коммуникации для пострадавших.

https://1prime.ru/20240406/orenburg-847145456.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

наводнение