https://1prime.ru/20240409/drony-847242951.html

СМИ сомневается в эффективности украинских дронов

СМИ сомневается в эффективности украинских дронов - 09.04.2024, ПРАЙМ

СМИ сомневается в эффективности украинских дронов

Эффективность украинских FPV-дронов стоит под вопросом, пишет издание Foreign Policy. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T21:26+0300

2024-04-09T21:26+0300

2024-04-09T21:26+0300

спецоперация на украине

всу

fpv-дроны

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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Эффективность украинских FPV-дронов стоит под вопросом, пишет издание Foreign Policy."Эксперты говорят, что они не являются долгосрочным решением проблемы нехватки артиллерийских снарядов... Аналитики, отслеживающие действия украинских военных, считают, что атаки имеют неоднозначные результаты", — отмечает издание. Журналисты издания обнаружили, что украинские военные применяют дешевые готовые беспилотники, которые стоят около 400 долларов. Их камера плохо показывает ночью и в пасмурную погода, и ВСУ пользуются самодельными снарядами.В целом, точность FPV-дронов составляет лишь менее 50 процентов, сообщил старший научный сотрудник Евразийской программы института исследований внешней политики Роб Ли.Журналисты Foreign Policy делают вывод, что украинские солдаты вынуждены пользоваться таким вариантом из-за отчаяния, так как российская армия наступает.

https://1prime.ru/20240409/vsu-847240270.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, fpv-дроны