https://1prime.ru/20240409/drony-847242951.html
СМИ сомневается в эффективности украинских дронов
СМИ сомневается в эффективности украинских дронов - 09.04.2024, ПРАЙМ
СМИ сомневается в эффективности украинских дронов
Эффективность украинских FPV-дронов стоит под вопросом, пишет издание Foreign Policy. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T21:26+0300
2024-04-09T21:26+0300
2024-04-09T21:26+0300
спецоперация на украине
всу
fpv-дроны
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846027246_193:103:1242:693_1920x0_80_0_0_b23376610aad1abb238adaa0123a775d.jpg
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Эффективность украинских FPV-дронов стоит под вопросом, пишет издание Foreign Policy."Эксперты говорят, что они не являются долгосрочным решением проблемы нехватки артиллерийских снарядов... Аналитики, отслеживающие действия украинских военных, считают, что атаки имеют неоднозначные результаты", — отмечает издание. Журналисты издания обнаружили, что украинские военные применяют дешевые готовые беспилотники, которые стоят около 400 долларов. Их камера плохо показывает ночью и в пасмурную погода, и ВСУ пользуются самодельными снарядами.В целом, точность FPV-дронов составляет лишь менее 50 процентов, сообщил старший научный сотрудник Евразийской программы института исследований внешней политики Роб Ли.Журналисты Foreign Policy делают вывод, что украинские солдаты вынуждены пользоваться таким вариантом из-за отчаяния, так как российская армия наступает.
https://1prime.ru/20240409/vsu-847240270.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846027246_230:0:1224:745_1920x0_80_0_0_56fed4f88294ff9918d04f1cd988dc95.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, fpv-дроны
Спецоперация на Украине, ВСУ, FPV-дроны
СМИ сомневается в эффективности украинских дронов
Foreign Policy: долгосрочная эффективность украинских FPV-дронов вызывает вопросы
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Эффективность украинских FPV-дронов стоит под вопросом, пишет издание Foreign Policy.
"Эксперты говорят, что они не являются долгосрочным решением проблемы нехватки артиллерийских снарядов... Аналитики, отслеживающие действия украинских военных, считают, что атаки имеют неоднозначные результаты", — отмечает издание.
Журналисты издания обнаружили, что украинские военные применяют дешевые готовые беспилотники, которые стоят около 400 долларов. Их камера плохо показывает ночью и в пасмурную погода, и ВСУ пользуются самодельными снарядами.
Мотивации и оптимизма нет: польский наемник рассказал о ситуации в ВСУ
В целом, точность FPV-дронов составляет лишь менее 50 процентов, сообщил старший научный сотрудник Евразийской программы института исследований внешней политики Роб Ли.
Журналисты Foreign Policy делают вывод, что украинские солдаты вынуждены пользоваться таким вариантом из-за отчаяния, так как российская армия наступает.