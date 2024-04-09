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ВКС России ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу, сообщили СМИ - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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ВКС России ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу, сообщили СМИ
ВКС России ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу, сообщили СМИ - 09.04.2024, ПРАЙМ
ВКС России ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу, сообщили СМИ
ВКС России нанесли удар Харьковскому авиаремонтному заводу бомбами "ФАБ". Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев,... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T16:13+0300
2024-04-09T16:33+0300
спецоперация на украине
вкс россии
харьков
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ДОНЕЦК, 9 апр -ПРАЙМ. ВКС России нанесли удар Харьковскому авиаремонтному заводу бомбами "ФАБ". Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Харьков, прилет двух ФАБов в Киевский район, в место, в народе называемое 4-я неотложка. По предварительным данным, оба ФАБа уютно устроились на территории Харьковского Авиаремонтного Завода", — заявил он и отметил, что в этом районе много других потенциальных целей. РИА Новости отметило со ссылкой на подполье, что на территории завода располагалось производство беспилотников, а также подземные складские помещения.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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вкс россии, харьков
Спецоперация на Украине, ВКС России, ХАРЬКОВ
16:13 09.04.2024 (обновлено: 16:33 09.04.2024)
 
ВКС России ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу, сообщили СМИ

РИА Новости: ВКС России ударили ФАБами по Харьковскому авиаремонтному заводу

© РИА Новости . Владимир Первенцев | Перейти в медиабанкХарьковское авиационное производственное объединение. Архивное фото
Харьковское авиационное производственное объединение. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Владимир Первенцев
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ДОНЕЦК, 9 апр -ПРАЙМ. ВКС России нанесли удар Харьковскому авиаремонтному заводу бомбами "ФАБ". Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Харьков, прилет двух ФАБов в Киевский район, в место, в народе называемое 4-я неотложка. По предварительным данным, оба ФАБа уютно устроились на территории Харьковского Авиаремонтного Завода", — заявил он и отметил, что в этом районе много других потенциальных целей.
РИА Новости отметило со ссылкой на подполье, что на территории завода располагалось производство беспилотников, а также подземные складские помещения.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
*Российская боевая авиация на аэродроме Хмеймим в Сирии - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
"Особенно эффективно". Россия приготовила сюрприз ВСУ
10:31
 
Спецоперация на УкраинеВКС РоссииХАРЬКОВ
 
 
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