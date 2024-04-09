https://1prime.ru/20240409/faby-847232962.html

ВКС России ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу, сообщили СМИ

ВКС России ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу, сообщили СМИ - 09.04.2024, ПРАЙМ

ВКС России ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу, сообщили СМИ

ВКС России нанесли удар Харьковскому авиаремонтному заводу бомбами "ФАБ". Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев,... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T16:13+0300

2024-04-09T16:13+0300

2024-04-09T16:33+0300

спецоперация на украине

вкс россии

харьков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/09/847234108_0:172:3027:1875_1920x0_80_0_0_50ade400a406ecdd11bc57acbb464be4.jpg

ДОНЕЦК, 9 апр -ПРАЙМ. ВКС России нанесли удар Харьковскому авиаремонтному заводу бомбами "ФАБ". Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Харьков, прилет двух ФАБов в Киевский район, в место, в народе называемое 4-я неотложка. По предварительным данным, оба ФАБа уютно устроились на территории Харьковского Авиаремонтного Завода", — заявил он и отметил, что в этом районе много других потенциальных целей. РИА Новости отметило со ссылкой на подполье, что на территории завода располагалось производство беспилотников, а также подземные складские помещения.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20240409/aviatsiya-847212487.html

харьков

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вкс россии, харьков