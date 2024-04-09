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"Трудно найти": немецкий генерал раскрыл, что применила Россия на фронте - 09.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240409/front-847234799.html
"Трудно найти": немецкий генерал раскрыл, что применила Россия на фронте
"Трудно найти": немецкий генерал раскрыл, что применила Россия на фронте - 09.04.2024, ПРАЙМ
"Трудно найти": немецкий генерал раскрыл, что применила Россия на фронте
Вооруженные силы РФ занимают новые территории и движутся вперед за счет применения планирующих авиабомб, заявил на YouTube-канале Минобороны Германии... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T16:41+0300
2024-04-09T16:45+0300
спецоперация на украине
вкс россии
украина
авиабомбы
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ занимают новые территории и движутся вперед за счет применения планирующих авиабомб, заявил на YouTube-канале Минобороны Германии генерал-майор бундесвера, глава спецштаба по вопросам Украины при ведомстве Кристиан Фройдин.Он отметил, что ВКС России усиленно используют так называемые планирующие бомбы, для борьбы с которыми трудно найти системы противовоздушной обороны. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Это внесло свой вклад в то, что российской армии удалось взять под контроль новые территории", — заявил Фройдин.Кроме того, он отметил использование Россией дронов для уничтожения позиций ВСУ и техники. По мнению Фройдина, превосходство ВС РФ в артиллерии помогает им добиваться значительных результатов.ВКС России применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Они позволяют наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области и там ему доложили, что с февраля 2024 года организовано массовое производство ФАБ-3000. Об этом Минобороны сообщило в четверг.
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вкс россии, украина, авиабомбы
Спецоперация на Украине, ВКС России, УКРАИНА, Авиабомбы
16:41 09.04.2024 (обновлено: 16:45 09.04.2024)
 
"Трудно найти": немецкий генерал раскрыл, что применила Россия на фронте

Генерал Фройдинг: России удается брать новые территории благодаря авиабомбам

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы ФАБ-500
Авиабомбы ФАБ-500 - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ занимают новые территории и движутся вперед за счет применения планирующих авиабомб, заявил на YouTube-канале Минобороны Германии генерал-майор бундесвера, глава спецштаба по вопросам Украины при ведомстве Кристиан Фройдин.
Он отметил, что ВКС России усиленно используют так называемые планирующие бомбы, для борьбы с которыми трудно найти системы противовоздушной обороны.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"Это внесло свой вклад в то, что российской армии удалось взять под контроль новые территории", — заявил Фройдин.
Кроме того, он отметил использование Россией дронов для уничтожения позиций ВСУ и техники. По мнению Фройдина, превосходство ВС РФ в артиллерии помогает им добиваться значительных результатов.
ВКС России применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Они позволяют наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области и там ему доложили, что с февраля 2024 года организовано массовое производство ФАБ-3000. Об этом Минобороны сообщило в четверг.
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