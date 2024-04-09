https://1prime.ru/20240409/front-847234799.html

"Трудно найти": немецкий генерал раскрыл, что применила Россия на фронте

"Трудно найти": немецкий генерал раскрыл, что применила Россия на фронте - 09.04.2024, ПРАЙМ

"Трудно найти": немецкий генерал раскрыл, что применила Россия на фронте

Вооруженные силы РФ занимают новые территории и движутся вперед за счет применения планирующих авиабомб, заявил на YouTube-канале Минобороны Германии... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T16:41+0300

2024-04-09T16:41+0300

2024-04-09T16:45+0300

спецоперация на украине

вкс россии

украина

авиабомбы

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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ занимают новые территории и движутся вперед за счет применения планирующих авиабомб, заявил на YouTube-канале Минобороны Германии генерал-майор бундесвера, глава спецштаба по вопросам Украины при ведомстве Кристиан Фройдин.Он отметил, что ВКС России усиленно используют так называемые планирующие бомбы, для борьбы с которыми трудно найти системы противовоздушной обороны. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Это внесло свой вклад в то, что российской армии удалось взять под контроль новые территории", — заявил Фройдин.Кроме того, он отметил использование Россией дронов для уничтожения позиций ВСУ и техники. По мнению Фройдина, превосходство ВС РФ в артиллерии помогает им добиваться значительных результатов.ВКС России применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Они позволяют наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области и там ему доложили, что с февраля 2024 года организовано массовое производство ФАБ-3000. Об этом Минобороны сообщило в четверг.

https://1prime.ru/20240409/pvo-847223354.html

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вкс россии, украина, авиабомбы