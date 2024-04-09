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В Госдуме призвали Центробанк вмешаться в ситуацию с картами "Мир" в СНГ - 09.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240409/kartymir-847219382.html
В Госдуме призвали Центробанк вмешаться в ситуацию с картами "Мир" в СНГ
В Госдуме призвали Центробанк вмешаться в ситуацию с картами "Мир" в СНГ - 09.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуме призвали Центробанк вмешаться в ситуацию с картами "Мир" в СНГ
Центробанк РФ должен вмешаться в ситуацию, когда некоторые страны СНГ начали отказываться от использования карты "Мир", считает депутат Госдумы от КПРФ, глава... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T12:00+0300
2024-04-09T12:00+0300
экономика
банки
снг
карта "мир"
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Центробанк РФ должен вмешаться в ситуацию, когда некоторые страны СНГ начали отказываться от использования карты "Мир", считает депутат Госдумы от КПРФ, глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Киргизия временно отключила карты "Мир" из-за предостережений от латвийской компании-собственника программного обеспечения в адрес киргизского межбанковского процессингового центра (МПЦ), сообщил ранее на заседании парламента республики премьер страны Акылбек Жапаров. А с 30 марта обслуживать карты "Мир" перестала единая платежная система Армении ArCa, причиной в обоих случаях назывались риски вторичных санкций․ "Обязательно надо (вмешаться Центробанку -ред.)", - сказал он журналистам на вопро, нужно ли вмешаться Центробанку РФ в ситуацию, когда страны СНГ отказываются от использования карты "Мир". Депутат добавил, что реакция на такое должна быть незамедлительной. "Ситуация и так непростая... Страны СНГ... - либо они попали под какое-то влияние, ...нам необходимо ситуацию поправить, ...объяснить надо, в чем дело, кто принудил (страны СНГ - ред.) или заставил (отказаться от использования карты "Мир" - ред.), - добавил парламентарий.
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банки, снг, карта "мир"
Экономика, Банки, СНГ, карта "Мир"
12:00 09.04.2024
 
В Госдуме призвали Центробанк вмешаться в ситуацию с картами "Мир" в СНГ

Депутат Харитонов: ЦБ должен вмешаться в ситуацию с отказом ряда стран СНГ от карты "Мир"

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Центробанк РФ должен вмешаться в ситуацию, когда некоторые страны СНГ начали отказываться от использования карты "Мир", считает депутат Госдумы от КПРФ, глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.
Киргизия временно отключила карты "Мир" из-за предостережений от латвийской компании-собственника программного обеспечения в адрес киргизского межбанковского процессингового центра (МПЦ), сообщил ранее на заседании парламента республики премьер страны Акылбек Жапаров. А с 30 марта обслуживать карты "Мир" перестала единая платежная система Армении ArCa, причиной в обоих случаях назывались риски вторичных санкций․
"Обязательно надо (вмешаться Центробанку -ред.)", - сказал он журналистам на вопро, нужно ли вмешаться Центробанку РФ в ситуацию, когда страны СНГ отказываются от использования карты "Мир".
Депутат добавил, что реакция на такое должна быть незамедлительной.
"Ситуация и так непростая... Страны СНГ... - либо они попали под какое-то влияние, ...нам необходимо ситуацию поправить, ...объяснить надо, в чем дело, кто принудил (страны СНГ - ред.) или заставил (отказаться от использования карты "Мир" - ред.), - добавил парламентарий.
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ЭкономикаБанкиСНГкарта "Мир"
 
 
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