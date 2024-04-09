https://1prime.ru/20240409/kartymir-847219382.html

В Госдуме призвали Центробанк вмешаться в ситуацию с картами "Мир" в СНГ

В Госдуме призвали Центробанк вмешаться в ситуацию с картами "Мир" в СНГ - 09.04.2024, ПРАЙМ

В Госдуме призвали Центробанк вмешаться в ситуацию с картами "Мир" в СНГ

Центробанк РФ должен вмешаться в ситуацию, когда некоторые страны СНГ начали отказываться от использования карты "Мир", считает депутат Госдумы от КПРФ, глава... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T12:00+0300

2024-04-09T12:00+0300

2024-04-09T12:00+0300

экономика

банки

снг

карта "мир"

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Центробанк РФ должен вмешаться в ситуацию, когда некоторые страны СНГ начали отказываться от использования карты "Мир", считает депутат Госдумы от КПРФ, глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Киргизия временно отключила карты "Мир" из-за предостережений от латвийской компании-собственника программного обеспечения в адрес киргизского межбанковского процессингового центра (МПЦ), сообщил ранее на заседании парламента республики премьер страны Акылбек Жапаров. А с 30 марта обслуживать карты "Мир" перестала единая платежная система Армении ArCa, причиной в обоих случаях назывались риски вторичных санкций․ "Обязательно надо (вмешаться Центробанку -ред.)", - сказал он журналистам на вопро, нужно ли вмешаться Центробанку РФ в ситуацию, когда страны СНГ отказываются от использования карты "Мир". Депутат добавил, что реакция на такое должна быть незамедлительной. "Ситуация и так непростая... Страны СНГ... - либо они попали под какое-то влияние, ...нам необходимо ситуацию поправить, ...объяснить надо, в чем дело, кто принудил (страны СНГ - ред.) или заставил (отказаться от использования карты "Мир" - ред.), - добавил парламентарий.

https://1prime.ru/20240409/mir-847214657.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, снг, карта "мир"