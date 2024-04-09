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КТК приостановил перевалку нефти
КТК приостановил перевалку нефти - 09.04.2024, ПРАЙМ
КТК приостановил перевалку нефти
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с 9 апреля приостановил перевалку нефти на 72 часа в связи с плановым ремонтом и подключением нового оборудования на... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T12:59+0300
2024-04-09T12:59+0300
2024-04-09T13:13+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с 9 апреля приостановил перевалку нефти на 72 часа в связи с плановым ремонтом и подключением нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз -Новороссийск, сообщила во вторник пресс-служба министерства энергетики Казахстана."Каспийский трубопроводный консорциум с 9 апреля 2024 года в ходе плановой остановки приступил к проведению работ по техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз -Новороссийск. Такие 72-часовые остановки перекачки по нефтепроводу происходят не реже двух раз в год, их график заблаговременно согласуется со всеми грузоотправителями", - говорится в сообщении пресс-службы.По информации казахстанского минэнерго, в настоящее время отгрузка нефти на морском терминале КТК также остановлена, ее возобновление запланировано с 11 апреля, о чем будет сообщено дополнительно.
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Энергетика, КАЗАХСТАН, РОССИЯ, Нефть, Новости
КТК приостановил перевалку нефти
КТК с 9 апреля остановил перевалку нефти на 72 часа в связи с плановым ремонтом
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с 9 апреля приостановил перевалку нефти на 72 часа в связи с плановым ремонтом и подключением нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз -Новороссийск, сообщила во вторник пресс-служба министерства энергетики Казахстана.
"Каспийский трубопроводный консорциум с 9 апреля 2024 года в ходе плановой остановки приступил к проведению работ по техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз -Новороссийск. Такие 72-часовые остановки перекачки по нефтепроводу происходят не реже двух раз в год, их график заблаговременно согласуется со всеми грузоотправителями", - говорится в сообщении пресс-службы.
По информации казахстанского минэнерго, в настоящее время отгрузка нефти на морском терминале КТК также остановлена, ее возобновление запланировано с 11 апреля, о чем будет сообщено дополнительно.
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