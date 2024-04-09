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В Харькове начали скрытно эвакуировать предприятия, связанные с ВПК
В Харькове начали скрытно эвакуировать предприятия, связанные с ВПК - 09.04.2024, ПРАЙМ
В Харькове начали скрытно эвакуировать предприятия, связанные с ВПК
Из Харькова начали скрытно эвакуировать оборудование и комплектующие с предприятий, работающих на ВПК. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T07:46+0300
2024-04-09T07:46+0300
2024-04-09T07:56+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Из Харькова начали скрытно эвакуировать оборудование и комплектующие с предприятий, работающих на ВПК. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, "в городе Харьков выявлен ряд фактов вывоза оборудования и комплектующих с небольших предприятий, занимающихся ремонтом техники, изготовлением БПЛА, а также пошивом форменной одежды". Вместе с тем Марочко отметил, что эвакуация проводится в ночное время суток без привлечения внимания.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ХАРЬКОВ, ВПК, эвакуация
В Харькове начали скрытно эвакуировать предприятия, связанные с ВПК
Марочко: в Харькове начали скрытно эвакуировать предприятия, связанные с ВПК
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Из Харькова начали скрытно эвакуировать оборудование и комплектующие с предприятий, работающих на ВПК. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, "в городе Харьков выявлен ряд фактов вывоза оборудования и комплектующих с небольших предприятий, занимающихся ремонтом техники, изготовлением БПЛА, а также пошивом форменной одежды".
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Вместе с тем Марочко отметил, что эвакуация проводится в ночное время суток без привлечения внимания.