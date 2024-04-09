Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Законодатели США хотят отправить войска на Украину, заявила конгрессвумен - 09.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240409/kongress-847210219.html
Законодатели США хотят отправить войска на Украину, заявила конгрессвумен
Законодатели США хотят отправить войска на Украину, заявила конгрессвумен - 09.04.2024, ПРАЙМ
Законодатели США хотят отправить войска на Украину, заявила конгрессвумен
Ряд американских законодателей хотели бы направить войска Соединенных Штатов на Украину. Такое мнение выразила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в рамках... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T09:39+0300
2024-04-09T10:16+0300
сша
конгресс сша
новости
спецоперация на украине
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84189/00/841890038_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_5502cf0d8928c26d8a14303e44252b62.jpg
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Ряд американских законодателей хотели бы направить войска Соединенных Штатов на Украину. Такое мнение выразила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в рамках мероприятия в штате Джорджия."Я слышала, как об этом шепчут на разных заседаниях, им (законодателям) хотелось бы отправить наших дядей, наших двоюродных братьев и наших сыновей на это поле боя на Украине", - сказала она.По словам Грин, Вашингтону стоит сконцентрироваться на борьбе с картелями, число которых выросло из-за миграционного кризиса, поэтому она выступает решительно против инициативы направить американских солдат на Украину.Администрация президента США Джо Байдена в прошлом году исчерпала возможность предоставления вооружений Украине и в этом году передала только один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Запрос Белого дома на выделение Украине 60 миллиардов долларов все еще ожидает одобрения.
https://1prime.ru/20240407/porazhenie-847158402.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84189/00/841890038_260:0:2989:2047_1920x0_80_0_0_4b67872f5463f0d6154bfebf01db6dce.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, конгресс сша, новости, украина
США, Конгресс США, Новости, Спецоперация на Украине, УКРАИНА
09:39 09.04.2024 (обновлено: 10:16 09.04.2024)
 
Законодатели США хотят отправить войска на Украину, заявила конгрессвумен

Конгрессвумен Грин: некоторые законодатели США хотят отправить войска на Украину

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЕжегодное обращение президента США Байдена к конгрессу
Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Ряд американских законодателей хотели бы направить войска Соединенных Штатов на Украину. Такое мнение выразила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в рамках мероприятия в штате Джорджия.
"Я слышала, как об этом шепчут на разных заседаниях, им (законодателям) хотелось бы отправить наших дядей, наших двоюродных братьев и наших сыновей на это поле боя на Украине", - сказала она.
По словам Грин, Вашингтону стоит сконцентрироваться на борьбе с картелями, число которых выросло из-за миграционного кризиса, поэтому она выступает решительно против инициативы направить американских солдат на Украину.
Администрация президента США Джо Байдена в прошлом году исчерпала возможность предоставления вооружений Украине и в этом году передала только один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Запрос Белого дома на выделение Украине 60 миллиардов долларов все еще ожидает одобрения.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
Зеленский признал, что Украина проиграет в конфликте без поддержки США
7 апреля, 17:36
 
Спецоперация на УкраинеСШАКонгресс СШАНовостиУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала