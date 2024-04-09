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Законодатели США хотят отправить войска на Украину, заявила конгрессвумен
Законодатели США хотят отправить войска на Украину, заявила конгрессвумен - 09.04.2024, ПРАЙМ
Законодатели США хотят отправить войска на Украину, заявила конгрессвумен
Ряд американских законодателей хотели бы направить войска Соединенных Штатов на Украину. Такое мнение выразила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в рамках... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T09:39+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Ряд американских законодателей хотели бы направить войска Соединенных Штатов на Украину. Такое мнение выразила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в рамках мероприятия в штате Джорджия."Я слышала, как об этом шепчут на разных заседаниях, им (законодателям) хотелось бы отправить наших дядей, наших двоюродных братьев и наших сыновей на это поле боя на Украине", - сказала она.По словам Грин, Вашингтону стоит сконцентрироваться на борьбе с картелями, число которых выросло из-за миграционного кризиса, поэтому она выступает решительно против инициативы направить американских солдат на Украину.Администрация президента США Джо Байдена в прошлом году исчерпала возможность предоставления вооружений Украине и в этом году передала только один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Запрос Белого дома на выделение Украине 60 миллиардов долларов все еще ожидает одобрения.
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США, Конгресс США, Новости, Спецоперация на Украине, УКРАИНА
Законодатели США хотят отправить войска на Украину, заявила конгрессвумен
Конгрессвумен Грин: некоторые законодатели США хотят отправить войска на Украину
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Ряд американских законодателей хотели бы направить войска Соединенных Штатов на Украину. Такое мнение выразила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в рамках мероприятия в штате Джорджия.
"Я слышала, как об этом шепчут на разных заседаниях, им (законодателям) хотелось бы отправить наших дядей, наших двоюродных братьев и наших сыновей на это поле боя на Украине", - сказала она.
По словам Грин, Вашингтону стоит сконцентрироваться на борьбе с картелями, число которых выросло из-за миграционного кризиса, поэтому она выступает решительно против инициативы направить американских солдат на Украину.
Администрация президента США Джо Байдена в прошлом году исчерпала возможность предоставления вооружений Украине и в этом году передала только один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Запрос Белого дома на выделение Украине 60 миллиардов долларов все еще ожидает одобрения.
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