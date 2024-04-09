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Глава Гагаузии рассказала о перспективах использования карт "Мир"в регионе

Глава Гагаузии рассказала о перспективах использования карт "Мир"в регионе - 09.04.2024, ПРАЙМ

Глава Гагаузии рассказала о перспективах использования карт "Мир"в регионе

Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что российской платежной системой "Мир" в данном регионе в составе Молдавии смогут воспользоваться примерно 25 тысяч... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T11:13+0300

2024-04-09T11:13+0300

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что российской платежной системой "Мир" в данном регионе в составе Молдавии смогут воспользоваться примерно 25 тысяч человек - около 20 тысяч пенсионеров и порядка 5 тысяч бюджетников.Она рассказала о подписанном соглашении о передаче карт "Мир" для гагаузской автономии.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"У нас (в Гагаузии - ред.) около 20 тысяч пенсионеров. Бюджетная сфера колеблется около 5 тысяч человек", - сказала Гуцул журналистам в Промсвязьбанке, отвечая на вопрос об охвате жителей автономии платежной системой "Мир".Промсвязьбанк (ПСБ) в свою очередь обеспечит жителям Гагаузии возможность проведения трансграничных платежей с использованием работающих в России платежных систем, сообщил председатель ПСБ Петр Фрадков на церемонии подписания соглашения с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул и председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым.Во вторник в Москве Фрадков, Гуцул и Константинов подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере."Мы в этом видим нашу задачу: технически реализовать те договоренности, которые вы достигли с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Потому что мы понимаем, что возможности людей, которые сейчас проживают в Гагаузии, с точки зрения получения полноценных банковских услуг ограничены, ограничены возможности проведения трансграничных платежей. Мы все это можем предоставить именно с точки зрения, в том числе, использования платежных систем, которые в России работают", - сказал Фрадков."И мы гарантируем, что со стороны ПСБ сможем предоставлять весь тот комплекс качественных банковских продуктов, соответствующих высокому международному уровню...Таким образом, чтобы жители Гагаузии это оценили", - заключил он.Доступ к российской платежной системе "Мир" чрезвычайно важен для Гагаузии, это позволит автономии в составе Молдавии преодолеть экономические сложности, с которыми сталкивается этот регион, добавила Гуцул.На встрече в Промсвязьбанке Гуцул отметила, что молдавские власти прилагают значительные усилия к тому, чтобы блокировать финансовую и гуманитарную помощь, поступающую гагаузам извне.

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молдавия, карта "мир", новости