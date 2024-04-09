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Нефть устремилась к "сотне": спекулянты копают под рубль

Нефть устремилась к "сотне": спекулянты копают под рубль - 09.04.2024, ПРАЙМ

Нефть устремилась к "сотне": спекулянты копают под рубль

На прошлой неделе цена барреля нефти Brent впервые за полгода превысила 91 доллар. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что при базовом сценарии стоимость бенчмарка | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T04:04+0300

2024-04-09T04:04+0300

2024-04-09T04:04+0300

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нефть

российская нефть

потолок цен на нефть

мировой спрос на нефть

сделка опек+

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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. На прошлой неделе цена барреля нефти Brent впервые за полгода превысила 91 доллар. Аналитики Goldman Sachs ожидают, что при базовом сценарии стоимость бенчмарка все же останется ниже ста. Преодоление психологической отметки возможно, но укреплению рубля это не поможет, уверены опрошенные “Прайм “ эксперты.Звезды сошлисьВ последнее время нефть вместе с золотом и серебром чувствуют себя довольно неплохо на фоне военно-политической нестабильности. Росту котировок Brent до 91 доллара и выше способствовала целая череда событий. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская указала на обострение ситуации на Ближнем Востоке, позитивные статданные из Китая, повторение жесткого сигнала о сокращении поставок ОПЕК+ и даже перебои с экспортом мексиканской нефти.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ марте поставки нефти из Мексики — крупного экспортера на рынок США - рухнули на 35 процентов до минимума с 2019 года. Страна пытается таким образом отказаться от дорогого импорта топлива. Нефтяная компания Pemex на минувшей неделе разорвала несколько соглашений на поставку с иностранными НПЗ.Котировки сдерживает лишь один фактор - вероятность длительного сохранения жесткой денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. Регулятор уже намекнул, что снижение ставки будет отложено или станет менее значительным, чем думали раньше.С другой стороны, рост мировых цен на прошлой неделе вовсе не однозначный тренд, считает и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов. Вероятно, он связан с ожиданиями напряженности на нефтяном рынке, которые озвучило Международное энергетическое агентство (МЭА).Это лишь “неожиданный и конъюнктурный всплеск” в тренде динамики цен, полагает специалист. Ситуация в любой момент может измениться, и мы снова увидим снижение котировок.Легкий налет спекуляцииОднако новостной фон, который мы наблюдаем сейчас, способствует оптимистичным прогнозам. Продолжающиеся военно-политические конфликты, усложнение ситуации с поставками в разных регионах, ограничения предложения нефти со стороны стран ОПЕК+ дают основания полагать: 100 долларов за баррель в скором будущем весьма вероятны. С подобным прогнозом на днях выступил Bloomberg. А в JPMorgan Chase высказались еще более определенно – знаковая отметка может быть достигнута уже к сентябрю.“В большей степени такие оценки являются спекулятивными. Ценовую динамику необходимо оценивать прежде всего с позиции трендов, которые наблюдаются в соотношении глобального спроса и предложения на нефть. То есть, между ее производством и потреблением”, - замечает Смирнов.Так, добыча нефти по странам ОПЕК+ в целом ниже среднего пятилетнего уровня до пандемии. Вместе с тем, растет производство нефти в странах, не связанных соглашением, главным образом - в США (хотя этот рост и имеет тенденцию к замедлению), Норвегии, Бразилии и Канаде.По словам экономиста, необычных трендов в динамике добыче нет. Но в принципе глобальное предложение можно назвать "незначительно избыточным".Более интересная ситуация, на его взгляд, складывается с глобальным потреблением. Пока оно все еще ниже допандемийных уровней, так будет и в 2024-2025 годах. Дело в том, что мировая экономика замедляет рост по ряду причин, среди которых жесткая денежно-кредитная политика.“Рост потребления нефти останется сжатым. В перспективе этому поспособствует и снижение нефтеемкости мировой экономики, в том числе, за счет перехода на гибридные автомобили и электромобили”, - объясняет Смирнов.В целом аналитики не делают ставку на усиление текущих военных конфликтов и не исключают некоторого увеличения добычи ОПЕК+ во втором полугодии. Но даже с учетом этих факторов цена может уйти выше психологической отметки в 100 долларов за баррель, считают они.Объективных предпосылок к этому сейчас нет, но разжигание военных конфликтов способно увести котировки еще выше данной отметки. По мнению Рокотянской, напряженность, возникшая на прошлой неделе между Израилем и Ираном, может привести к тому, что Тегеран ввяжется в конфликт. В этом случае нефть может стать еще дороже заветной сотни.Техническая картина, не учитывающая военные риски, показывает, что закрепление котировок Brent выше 90,8 доллара за баррель будет служить сигналом к росту до 96 – а это уровень сентября прошлого года. А от 96 рукой подать и до 100 – если звезды еще раз сойдутся.Как повлияет на рубль В теории увеличение выручки от продажи нефти должны поддержать рубль. Впереди также дивидендный сезон, во время которого наши нефтяники меняют валюту на рубли. Но на практике все, конечно, не так легко прогнозируемо — на курс нацвалюты могут оказывать влияние и другие факторы, замечает Рокотянская.Начальник управления аналитических исследований ИК "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров отмечает явное привыкание рынка к общему высокому уровню неопределенности – "военная" премия при таких новостях, какие сейчас приходят из ближневосточного региона, в прошлые годы была бы гораздо выше. Таким образом, спекулятивные наскоки на рубль не имеют успеха - если раньше он мог укрепляться на новостях, то теперь это время прошло.Дело в том, что нацвалюта сейчас отвязана от нефти из-за бюджетного правила: все излишки попадают в ФНБ, чтобы не разгонять инфляцию. Некоторое укрепление нацвалюты возможно, если экспортеры будут больше продавать экспортной выручки. Но серьезного укрепления выше 90 рублей за доллар ждать не стоит: российскому бюджету выгоден текущий курс, его и будут удерживать. И подорожание нефти этому способствует.

https://1prime.ru/20240408/analitika-847169926.html

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

нефть, российская нефть, потолок цен на нефть, мировой спрос на нефть, сделка опек+