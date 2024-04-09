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Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире - 09.04.2024, ПРАЙМ
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год на 480 тысяч баррелей в сутки, до 102,91 миллиона баррелей в сутки, на 2025 год - на 450... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T19:44+0300
2024-04-09T19:44+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год на 480 тысяч баррелей в сутки, до 102,91 миллиона баррелей в сутки, на 2025 год - на 450 тысяч баррелей, до 104,26 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. В мартовском докладе минэнерго США прогнозировало, что в 2024 и 2025 году спрос на нефть в мире вырастет до 102,43 и 103,81 миллиона баррелей в сутки соответственно. Из апрельского прогноза следует, что агентство в этом месяце пересмотрело данные о мировом потреблении топлива за 2022 год, увеличив оценку мирового потребления нефти почти на 0,8 миллиона баррелей в сутки. "Исторические данные служат основой для наших краткосрочных прогнозов, влияющих на наше видение энергетических рынков в этом и следующем году", - говорится в отчете. "Пересмотр исторических данных в этом месяце, а также текущая динамика рынка привели к тому, что мы повысили наши прогнозы мирового потребления нефти в 2024 и 2025 годах на 0,4-0,5 миллиона баррелей в сутки в оба года", - добавляется там же.
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нефть
Энергетика, Нефть
19:44 09.04.2024
 
Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире

Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2024 году - до 102,91 млн б/с

© Unsplash/Ben WicksДобыча нефти
Добыча нефти
© Unsplash/Ben Wicks
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Минэнерго США повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2024 год на 480 тысяч баррелей в сутки, до 102,91 миллиона баррелей в сутки, на 2025 год - на 450 тысяч баррелей, до 104,26 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.
В мартовском докладе минэнерго США прогнозировало, что в 2024 и 2025 году спрос на нефть в мире вырастет до 102,43 и 103,81 миллиона баррелей в сутки соответственно.
Из апрельского прогноза следует, что агентство в этом месяце пересмотрело данные о мировом потреблении топлива за 2022 год, увеличив оценку мирового потребления нефти почти на 0,8 миллиона баррелей в сутки. "Исторические данные служат основой для наших краткосрочных прогнозов, влияющих на наше видение энергетических рынков в этом и следующем году", - говорится в отчете.
"Пересмотр исторических данных в этом месяце, а также текущая динамика рынка привели к тому, что мы повысили наши прогнозы мирового потребления нефти в 2024 и 2025 годах на 0,4-0,5 миллиона баррелей в сутки в оба года", - добавляется там же.
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