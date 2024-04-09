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В ЕК признали, что нефть России продается по цене выше "потолка"
В ЕК признали, что нефть России продается по цене выше "потолка" - 09.04.2024, ПРАЙМ
В ЕК признали, что нефть России продается по цене выше "потолка"
У Евросоюза все больше доказательств, что российская нефть продается по цене свыше 60 долларов за баррель, установленных в рамках западных санкций, заявил... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T21:02+0300
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политика
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БРЮССЕЛЬ, 9 апр – ПРАЙМ. У Евросоюза все больше доказательств, что российская нефть продается по цене свыше 60 долларов за баррель, установленных в рамках западных санкций, заявил вице-президент Еврокомиссии Вальдис Домбровскис, выступивший на семинаре по эффективности европейских ограничений. С декабря 2022 года G7, ЕС и Австралия ввели "потолок цен" на российскую нефть в 60 долларов за баррель: более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В конце 2023 года G7 ужесточил контроль за соблюдением "потолка цен", а также ввел ряд санкций против компаний и отдельных танкеров, перевозящих нефть РФ якобы в нарушение ограничений. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. "Появляется все больше доказательств того, что российская нефть продается по цене выше 60 долларов за баррель", - сказал Домбровскис. Он также добавил, что ЕС намерен в рамках обсуждаемого сейчас 14-го пакета антироссийских санкций еще усилить меры борьбы с санкционным обходом, в частности более эффективно бороться с обходом "потолка" цен на нефть РФ.
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российская нефть
Политика, российская нефть
В ЕК признали, что нефть России продается по цене выше "потолка"
ЕК: российская нефть продается по цене выше установленного санкциями ЕС "потолка"
БРЮССЕЛЬ, 9 апр – ПРАЙМ. У Евросоюза все больше доказательств, что российская нефть продается по цене свыше 60 долларов за баррель, установленных в рамках западных санкций, заявил вице-президент Еврокомиссии Вальдис Домбровскис, выступивший на семинаре по эффективности европейских ограничений.
С декабря 2022 года G7, ЕС и Австралия ввели "потолок цен" на российскую нефть в 60 долларов за баррель: более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В конце 2023 года G7 ужесточил контроль за соблюдением "потолка цен", а также ввел ряд санкций против компаний и отдельных танкеров, перевозящих нефть РФ якобы в нарушение ограничений. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
"Появляется все больше доказательств того, что российская нефть продается по цене выше 60 долларов за баррель", - сказал Домбровскис.
Он также добавил, что ЕС намерен в рамках обсуждаемого сейчас 14-го пакета антироссийских санкций еще усилить меры борьбы с санкционным обходом, в частности более эффективно бороться с обходом "потолка" цен на нефть РФ.
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