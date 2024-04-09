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Россиянам напомнили о еще одной причине лишения прав - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Россиянам напомнили о еще одной причине лишения прав
Россиянам напомнили о еще одной причине лишения прав - 09.04.2024, ПРАЙМ
Россиянам напомнили о еще одной причине лишения прав
Обгон колонны следует совершать правильно, без нарушения правил дорожного движения, напомнил портал njcar.ru со ссылкой на представителя ГИБДД. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T11:24+0300
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Обгон колонны следует совершать правильно, без нарушения правил дорожного движения, напомнил портал njcar.ru со ссылкой на представителя ГИБДД.Отмечается, что запрещен обгон транспортного средства, уже начавшего маневр обгона. Если водитель уже перестроился на встречную полосу то, согласно ПДД, другие не вправе его обгонять. В ГИБДД напомнили, что, согласно части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, за двойной обгон могут оштрафовать на 5000 рублей либо лишит водительских прав.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПортал также сообщил, что согласно пункту 11 ПДД, собирающемуся совершить обгон автомобилисту следует удостовериться, что полоса движения, на которую он будет перестраиваться, свободна на достаточном расстоянии и маневр не создаст опасности для других участников движения.Также отмечается, что в правилах не четкого ответа по количеству обгоняемых транспортных средств, поэтому автомобилист может проехать по встречной полосе и обогнать всю колонну. При этом главное не превышать скорость, соблюдать требования разметки и дорожных знаков.Вместе с тем, сотрудник ГИБДД предупредил, что даже если строго следовать всем правилам, в колонне могут оказаться водители, которые постараются помешать вернуться обратно в правую полосу. Подобные действия строго запрещены, отмечает портал. Согласно пункту 11.3 ПДД за такое поведение могут оштрафовать на 500 рублей, в соответствии с частью 3 статьи 12.14 КоАП.
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авто, пдд, автомобилисты
Авто, ПДД, автомобилисты
11:24 09.04.2024 (обновлено: 11:29 09.04.2024)
 
Россиянам напомнили о еще одной причине лишения прав

Njcar.ru: сотрудники ГИБДД напомнили о лишении прав за неправильный обгон колонны

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВечерний МКАД
Вечерний МКАД - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Обгон колонны следует совершать правильно, без нарушения правил дорожного движения, напомнил портал njcar.ru со ссылкой на представителя ГИБДД.
Отмечается, что запрещен обгон транспортного средства, уже начавшего маневр обгона. Если водитель уже перестроился на встречную полосу то, согласно ПДД, другие не вправе его обгонять. В ГИБДД напомнили, что, согласно части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, за двойной обгон могут оштрафовать на 5000 рублей либо лишит водительских прав.
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Портал также сообщил, что согласно пункту 11 ПДД, собирающемуся совершить обгон автомобилисту следует удостовериться, что полоса движения, на которую он будет перестраиваться, свободна на достаточном расстоянии и маневр не создаст опасности для других участников движения.
Также отмечается, что в правилах не четкого ответа по количеству обгоняемых транспортных средств, поэтому автомобилист может проехать по встречной полосе и обогнать всю колонну. При этом главное не превышать скорость, соблюдать требования разметки и дорожных знаков.
Вместе с тем, сотрудник ГИБДД предупредил, что даже если строго следовать всем правилам, в колонне могут оказаться водители, которые постараются помешать вернуться обратно в правую полосу. Подобные действия строго запрещены, отмечает портал. Согласно пункту 11.3 ПДД за такое поведение могут оштрафовать на 500 рублей, в соответствии с частью 3 статьи 12.14 КоАП.
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