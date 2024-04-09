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В "Казтрансойл" рассказали о транзите нефти из России в условиях ЧС
В "Казтрансойл" рассказали о транзите нефти из России в условиях ЧС - 09.04.2024, ПРАЙМ
В "Казтрансойл" рассказали о транзите нефти из России в условиях ЧС
Транспортировка российской нефти в Китай и Узбекистан через территорию Казахстана осуществляется в обычном режиме, угрозы затопления производственных объектов в | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T12:02+0300
2024-04-09T12:02+0300
2024-04-09T12:02+0300
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АЛМА-АТА, 9 апр - ПРАЙМ. Транспортировка российской нефти в Китай и Узбекистан через территорию Казахстана осуществляется в обычном режиме, угрозы затопления производственных объектов в условиях паводка нет, сообщила во вторник пресс-служба оператора магистрального нефтепровода - АО "Казтрансойл". "В условиях режима чрезвычайной ситуации из-за паводков в 10 регионах Республики Казахстан система магистральных нефтепроводов АО "Казтрансойл" функционирует в штатном режиме. Угроза подтопления производственных объектов АО "Казтрансойл" отсутствует. Транзит российской нефти в Китай и Узбекистан также осуществляется в стабильном режиме", - говорится в сообщении. Также, по информации пресс-службы компании, транспортировка нефти на нефтеперерабатывающие заводы Казахстана и в экспортных направлениях осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным министерством энергетики республики. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нынешние паводки в стране - самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов страны объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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Энергетика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Нефть, Новости
В "Казтрансойл" рассказали о транзите нефти из России в условиях ЧС
"Казтрансойл": транзит нефти из России через Казахстан в условиях ЧС идет в штатном режиме
АЛМА-АТА, 9 апр - ПРАЙМ. Транспортировка российской нефти в Китай и Узбекистан через территорию Казахстана осуществляется в обычном режиме, угрозы затопления производственных объектов в условиях паводка нет, сообщила во вторник пресс-служба оператора магистрального нефтепровода - АО "Казтрансойл".
"В условиях режима чрезвычайной ситуации из-за паводков в 10 регионах Республики Казахстан система магистральных нефтепроводов АО "Казтрансойл" функционирует в штатном режиме. Угроза подтопления производственных объектов АО "Казтрансойл" отсутствует. Транзит российской нефти в Китай и Узбекистан также осуществляется в стабильном режиме", - говорится в сообщении.
Также, по информации пресс-службы компании, транспортировка нефти на нефтеперерабатывающие заводы Казахстана и в экспортных направлениях осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным министерством энергетики республики.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нынешние паводки в стране - самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов страны объявлен режим чрезвычайной ситуации.
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