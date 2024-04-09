https://1prime.ru/20240409/oil-847219510.html

В "Казтрансойл" рассказали о транзите нефти из России в условиях ЧС

В "Казтрансойл" рассказали о транзите нефти из России в условиях ЧС - 09.04.2024, ПРАЙМ

В "Казтрансойл" рассказали о транзите нефти из России в условиях ЧС

Транспортировка российской нефти в Китай и Узбекистан через территорию Казахстана осуществляется в обычном режиме, угрозы затопления производственных объектов в | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T12:02+0300

2024-04-09T12:02+0300

2024-04-09T12:02+0300

энергетика

россия

казахстан

нефть

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/26/841402685_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_5d7c1bbdc5f61c454dc942218d53538e.jpg

АЛМА-АТА, 9 апр - ПРАЙМ. Транспортировка российской нефти в Китай и Узбекистан через территорию Казахстана осуществляется в обычном режиме, угрозы затопления производственных объектов в условиях паводка нет, сообщила во вторник пресс-служба оператора магистрального нефтепровода - АО "Казтрансойл". "В условиях режима чрезвычайной ситуации из-за паводков в 10 регионах Республики Казахстан система магистральных нефтепроводов АО "Казтрансойл" функционирует в штатном режиме. Угроза подтопления производственных объектов АО "Казтрансойл" отсутствует. Транзит российской нефти в Китай и Узбекистан также осуществляется в стабильном режиме", - говорится в сообщении. Также, по информации пресс-службы компании, транспортировка нефти на нефтеперерабатывающие заводы Казахстана и в экспортных направлениях осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным министерством энергетики республики. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нынешние паводки в стране - самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов страны объявлен режим чрезвычайной ситуации.

https://1prime.ru/20240409/neft-847197598.html

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, казахстан, нефть, новости