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Германия исчерпала свои запасы ЗРК Patriot, заявила Бербок - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Германия исчерпала свои запасы ЗРК Patriot, заявила Бербок
Германия исчерпала свои запасы ЗРК Patriot, заявила Бербок - 09.04.2024, ПРАЙМ
Германия исчерпала свои запасы ЗРК Patriot, заявила Бербок
Германия исчерпала свои запасы систем ПВО Patriot и совместно с партнерами ищет возможности получения их для Киева у третьих стран, заявила в ходе... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T14:21+0300
2024-04-09T14:21+0300
спецоперация на украине
patriot
пво
анналена бербок
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БЕРЛИН, 9 апр - ПРАЙМ. Германия исчерпала свои запасы систем ПВО Patriot и совместно с партнерами ищет возможности получения их для Киева у третьих стран, заявила в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Молдавии в Берлине министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. "К сожалению, в настоящий момент запасы наших собственных систем Patriot достаточно истощены", — сказала Бербок и отметила, что при этом предпринимается все, чтобы Украина получила эти системы. В настоящее время, по словам Бербок, Берлин вместе со своими украинскими и европейскими партнерами рассматривает, в частности, возможность, чтобы Киев смог получить эти системы из третьих, имеющих Patriot на вооружении. Бербок выразила надежду, что на встрече глав МИД G7 можно будет "сообщить по этому поводу информацию". Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него "на днях" семь систем Patriot. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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patriot, пво, анналена бербок
Спецоперация на Украине, Patriot, ПВО, Анналена Бербок
14:21 09.04.2024
 
Германия исчерпала свои запасы ЗРК Patriot, заявила Бербок

Бербок: ФРГ исчерпала запасы Patriot, ищет возможности найти ЗРК для Киева у других стран

© AFP / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс "Patriot" вооруженных сил США
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© AFP / Ziv Koren
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БЕРЛИН, 9 апр - ПРАЙМ. Германия исчерпала свои запасы систем ПВО Patriot и совместно с партнерами ищет возможности получения их для Киева у третьих стран, заявила в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Молдавии в Берлине министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
"К сожалению, в настоящий момент запасы наших собственных систем Patriot достаточно истощены", — сказала Бербок и отметила, что при этом предпринимается все, чтобы Украина получила эти системы.
В настоящее время, по словам Бербок, Берлин вместе со своими украинскими и европейскими партнерами рассматривает, в частности, возможность, чтобы Киев смог получить эти системы из третьих, имеющих Patriot на вооружении.
Бербок выразила надежду, что на встрече глав МИД G7 можно будет "сообщить по этому поводу информацию".
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него "на днях" семь систем Patriot.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
*Российская боевая авиация на аэродроме Хмеймим в Сирии - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
"Особенно эффективно". Россия приготовила сюрприз ВСУ
10:31
 
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