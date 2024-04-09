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Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Полтаве
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Полтаве - 09.04.2024, ПРАЙМ
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Полтаве
Силы российской армии ночью уничтожили расположение Вооруженных сил Украины в центре Полтавы. Об этом агентству РИА Новости заявил координатор николаевского... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T09:09+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Силы российской армии ночью уничтожили расположение Вооруженных сил Украины в центре Полтавы. Об этом агентству РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Ночью в саму Полтаву прилетало три раза. Снесли "располагу" ВСУ в общежитии недалеко от центра города. В центре было очень громко, у людей тряслись диваны", - сказал Лебедев.Он добавил, что также над Полтавой удалось сбить дрон "Герань", однако обломки упали на двухэтажное жилое здание, несколько человек пострадали.Согласно информации подполья, в Кременчуге, расположенном на юго-востоке Полтавской области, также был зафиксирован прилет. По словам Лебедева, после прилета к меч=сту происшествия "вяло" поехали скорые, видимо, уже знакомые с тактикой бойцов ВСУ, в ходе которой они наносят повторный удар по своим же спасателям.Кроме этого, ВС России нанесли удар по энергосистеме Днепродзержинска (сейчас Каменское) Днепропетровской области. Прилет был в пригород, однако никакой информации о погибших и пострадавших пока что не поступало.В настоящее время на территории Днепродзержинска раположено значительное число предприятий оборонной промышленности, в том числе склады для хранения ГСМ.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, Новости
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в Полтаве
Подполье: российские военные уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Силы российской армии ночью уничтожили расположение Вооруженных сил Украины в центре Полтавы. Об этом агентству РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
"Ночью в саму Полтаву прилетало три раза. Снесли "располагу" ВСУ в общежитии недалеко от центра города. В центре было очень громко, у людей тряслись диваны", - сказал Лебедев.
Он добавил, что также над Полтавой удалось сбить дрон "Герань", однако обломки упали на двухэтажное жилое здание, несколько человек пострадали.
Согласно информации подполья, в Кременчуге, расположенном на юго-востоке Полтавской области, также был зафиксирован прилет. По словам Лебедева, после прилета к меч=сту происшествия "вяло" поехали скорые, видимо, уже знакомые с тактикой бойцов ВСУ, в ходе которой они наносят повторный удар по своим же спасателям.
Кроме этого, ВС России нанесли удар по энергосистеме Днепродзержинска (сейчас Каменское) Днепропетровской области. Прилет был в пригород, однако никакой информации о погибших и пострадавших пока что не поступало.
В настоящее время на территории Днепродзержинска раположено значительное число предприятий оборонной промышленности, в том числе склады для хранения ГСМ.
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