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Маск назвал проблемой нежелание США завершать конфликт на Украине

Маск назвал проблемой нежелание США завершать конфликт на Украине - 09.04.2024, ПРАЙМ

Маск назвал проблемой нежелание США завершать конфликт на Украине

Илон Маск назвал проблемой, что в Соединенные Штаты не рассматривают завершение конфликта на Украине. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T15:21+0300

2024-04-09T15:21+0300

2024-04-09T15:56+0300

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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Илон Маск назвал проблемой, что в Соединенные Штаты не рассматривают завершение конфликта на Украине."Это реальная проблема - то, что никогда даже не определялась конечная цель, просто вечная война", — отметил Маск в соцсети X. Так, миллиардер ответил на пост пользователя соцсети о выступлении лидера демократического большинства в верхней палате американского конгресса Чака Шумера по поддержке Киева.Шумер сообщил, что отсутствие договоренности в конгрессе тормозит отправку траншей Украине, но мнению пользователя, так и не смог пояснить, как США видят путь к "победе" киевского режима.Илон Маск — американский изобретатель и миллиардер. Журнал Forbes в 2022 году официально назвал его богатейшим человеком Земли с состоянием 219 миллиардов долларов. Он известен в первую очередь двумя проектами — производством электромобилей Tesla и космической компанией SpaceX. 30 мая 2020 года SpaceX совершила первый в истории частный пилотируемый запуск в космос корабля Crew Dragon.Палата представителей и сенат США вернулись к работе после очередного перерыва. Администрация США в декабре прошлого года смогла отправить только 300 миллионов долларов. Запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов на нужды Украины находится на рассмотрении.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240408/mask-847203054.html

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