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Маск назвал проблемой нежелание США завершать конфликт на Украине - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Маск назвал проблемой нежелание США завершать конфликт на Украине
Маск назвал проблемой нежелание США завершать конфликт на Украине - 09.04.2024, ПРАЙМ
Маск назвал проблемой нежелание США завершать конфликт на Украине
Илон Маск назвал проблемой, что в Соединенные Штаты не рассматривают завершение конфликта на Украине. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T15:21+0300
2024-04-09T15:56+0300
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Илон Маск назвал проблемой, что в Соединенные Штаты не рассматривают завершение конфликта на Украине."Это реальная проблема - то, что никогда даже не определялась конечная цель, просто вечная война", — отметил Маск в соцсети X. Так, миллиардер ответил на пост пользователя соцсети о выступлении лидера демократического большинства в верхней палате американского конгресса Чака Шумера по поддержке Киева.Шумер сообщил, что отсутствие договоренности в конгрессе тормозит отправку траншей Украине, но мнению пользователя, так и не смог пояснить, как США видят путь к "победе" киевского режима.Илон Маск — американский изобретатель и миллиардер. Журнал Forbes в 2022 году официально назвал его богатейшим человеком Земли с состоянием 219 миллиардов долларов. Он известен в первую очередь двумя проектами — производством электромобилей Tesla и космической компанией SpaceX. 30 мая 2020 года SpaceX совершила первый в истории частный пилотируемый запуск в космос корабля Crew Dragon.Палата представителей и сенат США вернулись к работе после очередного перерыва. Администрация США в декабре прошлого года смогла отправить только 300 миллионов долларов. Запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов на нужды Украины находится на рассмотрении.Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
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помощь украине, илон маск, сша
помощь Украине, Спецоперация на Украине, Илон Маск, США
15:21 09.04.2024 (обновлено: 15:56 09.04.2024)
 
Маск назвал проблемой нежелание США завершать конфликт на Украине

Маск назвал реальной проблемой, что в США не рассматривают завершение конфликта на Украине

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Илон Маск назвал проблемой, что в Соединенные Штаты не рассматривают завершение конфликта на Украине.
"Это реальная проблема - то, что никогда даже не определялась конечная цель, просто вечная война", — отметил Маск в соцсети X.
Так, миллиардер ответил на пост пользователя соцсети о выступлении лидера демократического большинства в верхней палате американского конгресса Чака Шумера по поддержке Киева.
Шумер сообщил, что отсутствие договоренности в конгрессе тормозит отправку траншей Украине, но мнению пользователя, так и не смог пояснить, как США видят путь к "победе" киевского режима.
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Илон Маск — американский изобретатель и миллиардер. Журнал Forbes в 2022 году официально назвал его богатейшим человеком Земли с состоянием 219 миллиардов долларов. Он известен в первую очередь двумя проектами — производством электромобилей Tesla и космической компанией SpaceX. 30 мая 2020 года SpaceX совершила первый в истории частный пилотируемый запуск в космос корабля Crew Dragon.
Палата представителей и сенат США вернулись к работе после очередного перерыва.
Администрация США в декабре прошлого года смогла отправить только 300 миллионов долларов. Запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов на нужды Украины находится на рассмотрении.
Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремля считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.
 
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