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Полный разгром: российские пилоты воспользовались брешью в обороне ВСУ - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Полный разгром: российские пилоты воспользовались брешью в обороне ВСУ
Полный разгром: российские пилоты воспользовались брешью в обороне ВСУ - 09.04.2024, ПРАЙМ
Полный разгром: российские пилоты воспользовались брешью в обороне ВСУ
Российская авиация смело атакует противника с близкого расстояния, используя ракеты малой дальности. Вооруженные силы Украины беспомощны из-за нехватки... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T13:17+0300
2024-04-09T13:17+0300
спецоперация на украине
всу
вс россии
владимир зеленский
поставки оружия украине
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Российская авиация смело атакует противника с близкого расстояния, используя ракеты малой дальности. Вооруженные силы Украины беспомощны из-за нехватки снарядов, а бреши в ее противовоздушной обороне только растут, пишет Forbes.В прошлом году украинские военные развернули лучшие из имевшихся у них западных средств противовоздушной обороны. Российские военные в ответ оснастили свои истребители и штурмовики крылатыми планирующими бомбами, чтобы атаковать противника с расстояния в 40 километров, пишет автор статьи Дэвид Экс.Теперь некоторые “Сушки” подлетают гораздо ближе к линии фронта. Не опасаются ответного огня. Нехватка артиллерийских снарядов – проблема номер один для ВСУ. Однако на втором месте стоит дефицит боеприпасов для ПВО.Кроме того, Россия ужесточила воздушные налеты на крупнейшие города Украины, вынудив сосредоточить вокруг них лучшие батареи противовоздушной обороны. На других участках из-за этого образовываются пробелы в защите.В 2023 году США предоставили Украине 34 пакета военной помощи на сумму свыше 24 миллиардов долларов. Киеву уже передали или намерены передать зенитные ракетные комплексы, танки, артиллерийские снаряды, бронемашины. Владимир Зеленский сообщал, что страна получила американские баллистические ракеты ATACMS, зенитные ракетные комплексы Patriot, танки Abrams, средства ПВО.Затруднения с предоставлением нового пакета помощи вызваны разногласиями в конгрессе США по поводу законопроекта, который предусматривает среди прочего выделение дополнительных финансов для Украины.Москва последовательно осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это лишь затягивает конфликт. А планы по созданию альянса стран, готовых к отправке войск на Украину, — и вовсе "опасная линия на нагнетание напряженности", предупреждали в Кремле.Полный текст читайте на ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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всу, вс россии, владимир зеленский, поставки оружия украине
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС России, Владимир Зеленский, поставки оружия Украине
13:17 09.04.2024
 
Полный разгром: российские пилоты воспользовались брешью в обороне ВСУ

Forbes: российские пилоты без опасений громят ВСУ ракетами малой дальности

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25 ВКС России
Штурмовики Су-25 ВКС России
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Российская авиация смело атакует противника с близкого расстояния, используя ракеты малой дальности. Вооруженные силы Украины беспомощны из-за нехватки снарядов, а бреши в ее противовоздушной обороне только растут, пишет Forbes.
В прошлом году украинские военные развернули лучшие из имевшихся у них западных средств противовоздушной обороны. Российские военные в ответ оснастили свои истребители и штурмовики крылатыми планирующими бомбами, чтобы атаковать противника с расстояния в 40 километров, пишет автор статьи Дэвид Экс.
Теперь некоторые “Сушки” подлетают гораздо ближе к линии фронта. Не опасаются ответного огня. Нехватка артиллерийских снарядов – проблема номер один для ВСУ. Однако на втором месте стоит дефицит боеприпасов для ПВО.
Кроме того, Россия ужесточила воздушные налеты на крупнейшие города Украины, вынудив сосредоточить вокруг них лучшие батареи противовоздушной обороны. На других участках из-за этого образовываются пробелы в защите.
В 2023 году США предоставили Украине 34 пакета военной помощи на сумму свыше 24 миллиардов долларов. Киеву уже передали или намерены передать зенитные ракетные комплексы, танки, артиллерийские снаряды, бронемашины. Владимир Зеленский сообщал, что страна получила американские баллистические ракеты ATACMS, зенитные ракетные комплексы Patriot, танки Abrams, средства ПВО.
Города мира. Будапешт - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
Венгрия выступила против координации поставок оружия Киеву через НАТО
3 апреля, 17:40
Затруднения с предоставлением нового пакета помощи вызваны разногласиями в конгрессе США по поводу законопроекта, который предусматривает среди прочего выделение дополнительных финансов для Украины.
Москва последовательно осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это лишь затягивает конфликт. А планы по созданию альянса стран, готовых к отправке войск на Украину, — и вовсе "опасная линия на нагнетание напряженности", предупреждали в Кремле.
Полный текст читайте на ИноСМИ >>>
 
Спецоперация на УкраинеВСУВС РоссииВладимир Зеленскийпоставки оружия Украине
 
 
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