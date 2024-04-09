https://1prime.ru/20240409/sirena-847212614.html

СМИ: на Украине сломали сирену воздушной тревоги, чтобы "не мешала спать"

СМИ: на Украине сломали сирену воздушной тревоги, чтобы "не мешала спать" - 09.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: на Украине сломали сирену воздушной тревоги, чтобы "не мешала спать"

В городе Теплодаре Одесской области жители сломали установленную на крыше их дома сирену воздушной тревоги из-за того, что устройство "мешало спать". Об этом... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T10:32+0300

2024-04-09T10:32+0300

2024-04-09T10:32+0300

спецоперация на украине

украина

одесса

https://cdnn.1prime.ru/img/83387/15/833871574_0:39:1641:962_1920x0_80_0_0_9114e2070454f634ca9de4c6a59ce493.jpg

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В городе Теплодаре Одесской области жители сломали установленную на крыше их дома сирену воздушной тревоги из-за того, что устройство "мешало спать". Об этом сообщило украинское издание "Страна". Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"В Теплодаре Одесской области жители многоэтажки задули монтажной пеной сирену воздушной тревоги, которая мешала им спать", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны", а также опубликованы фото испорченной аппаратуры. Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240409/svo-847212021.html

украина

одесса

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, одесса