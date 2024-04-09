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СМИ: на Украине сломали сирену воздушной тревоги, чтобы "не мешала спать"
СМИ: на Украине сломали сирену воздушной тревоги, чтобы "не мешала спать" - 09.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: на Украине сломали сирену воздушной тревоги, чтобы "не мешала спать"
В городе Теплодаре Одесской области жители сломали установленную на крыше их дома сирену воздушной тревоги из-за того, что устройство "мешало спать". Об этом... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T10:32+0300
2024-04-09T10:32+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В городе Теплодаре Одесской области жители сломали установленную на крыше их дома сирену воздушной тревоги из-за того, что устройство "мешало спать". Об этом сообщило украинское издание "Страна". Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"В Теплодаре Одесской области жители многоэтажки задули монтажной пеной сирену воздушной тревоги, которая мешала им спать", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны", а также опубликованы фото испорченной аппаратуры. Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Одесса
СМИ: на Украине сломали сирену воздушной тревоги, чтобы "не мешала спать"
"Страна": в Одесской области сломали сирену воздушной тревоги, чтобы "не мешала спать"
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. В городе Теплодаре Одесской области жители сломали установленную на крыше их дома сирену воздушной тревоги из-за того, что устройство "мешало спать". Об этом сообщило украинское издание "Страна".
"В Теплодаре Одесской области жители многоэтажки задули монтажной пеной сирену воздушной тревоги, которая мешала им спать", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны", а также опубликованы фото испорченной аппаратуры.
Вооруженные силы России приступили к массированной атаке украинских инфраструктурных объектов в ответ на подрыв Крымского моста в 2022 году. Как подчеркивал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона не наносит удары по мирному населению и гражданским объектам.
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