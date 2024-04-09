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Поставкам российского СПГ в страны Азии предрекли значительный рост
Поставкам российского СПГ в страны Азии предрекли значительный рост - 09.04.2024, ПРАЙМ
Поставкам российского СПГ в страны Азии предрекли значительный рост
Ключевым рынком сбыта российского сжиженного природного газа сегодня остаются европейские страны, но в среднесрочной перспективе доля Азии в структуре... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T13:40+0300
2024-04-09T13:40+0300
2024-04-09T13:40+0300
энергетика
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Ключевым рынком сбыта российского сжиженного природного газа сегодня остаются европейские страны, но в среднесрочной перспективе доля Азии в структуре российского экспорта СПГ значительно вырастет, заявил РИА Новости руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин.По его словам, цены СПГ на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона в настоящее время выше, чем в Европе: величина "азиатской премии" в среднем по первому кварталу составила около 20 долларов за тысячу кубометров. По индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), цены на СПГ в Европе с поставкой на день вперед на 9 апреля составляют 311 долларов за тысячу кубометров. В то же время цена по индексу JKM, индикатора цен на газ в Азии, на эту же дату составляет 343 доллара за тысячу кубометров, отмечает эксперт."Однако... в связи с разницей логистических затрат поставки на европейский рынок в текущих условиях более выгодны для российских производителей, особенно для завода на КС "Портовая" и "Криогаз-Высоцка", расположенных на северо-западе страны... В то же время важно отметить, что уже в среднесрочной перспективе доля азиатских стран в структуре российских поставок СПГ существенно вырастет, в значительной степени в результате отгрузок с "Арктик СПГ 2", заключенные контракты которого ориентированы в первую очередь на китайский рынок", - добавил он.Собеседник агентства уточнил, что по итогам первого квартала общий объем экспорта российского СПГ составил 7,9 миллиона тонн, из которых 4,8 миллиона было направлено в Европу. Бельгия импортировала 1,7 миллиона тонн, Франция - 1,5 миллиона, Испания - 900 тысяч тонн. Оставшиеся 600 тысяч тонн пришлись на Нидерланды, Грецию, Финляндию, Норвегию, Швецию, а также Турцию.При этом в первом квартале прошлого года Россия экспортировала 8 миллионов тонн СПГ, 58% из которых пришлось на страны Европы, уточнил Тимонин. Таким образом, относительно аналогичного периода предыдущего года ситуация практически не изменилась ни с точки зрения общего объема экспорта, ни в географической структуре поставок.
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спг, поставки спг
Энергетика, СПГ, поставки СПГ
Поставкам российского СПГ в страны Азии предрекли значительный рост
Тимонин: доля стран Азии в структуре российских поставок СПГ сильно вырастет
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Ключевым рынком сбыта российского сжиженного природного газа сегодня остаются европейские страны, но в среднесрочной перспективе доля Азии в структуре российского экспорта СПГ значительно вырастет, заявил РИА Новости руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин.
По его словам, цены СПГ на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона в настоящее время выше, чем в Европе: величина "азиатской премии" в среднем по первому кварталу составила около 20 долларов за тысячу кубометров. По индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), цены на СПГ в Европе с поставкой на день вперед на 9 апреля составляют 311 долларов за тысячу кубометров. В то же время цена по индексу JKM, индикатора цен на газ в Азии, на эту же дату составляет 343 доллара за тысячу кубометров, отмечает эксперт.
"Однако... в связи с разницей логистических затрат поставки на европейский рынок в текущих условиях более выгодны для российских производителей, особенно для завода на КС "Портовая" и "Криогаз-Высоцка", расположенных на северо-западе страны... В то же время важно отметить, что уже в среднесрочной перспективе доля азиатских стран в структуре российских поставок СПГ существенно вырастет, в значительной степени в результате отгрузок с "Арктик СПГ 2", заключенные контракты которого ориентированы в первую очередь на китайский рынок", - добавил он.
Собеседник агентства уточнил, что по итогам первого квартала общий объем экспорта российского СПГ составил 7,9 миллиона тонн, из которых 4,8 миллиона было направлено в Европу. Бельгия импортировала 1,7 миллиона тонн, Франция - 1,5 миллиона, Испания - 900 тысяч тонн. Оставшиеся 600 тысяч тонн пришлись на Нидерланды, Грецию, Финляндию, Норвегию, Швецию, а также Турцию.
При этом в первом квартале прошлого года Россия экспортировала 8 миллионов тонн СПГ, 58% из которых пришлось на страны Европы, уточнил Тимонин. Таким образом, относительно аналогичного периода предыдущего года ситуация практически не изменилась ни с точки зрения общего объема экспорта, ни в географической структуре поставок.
Россия в 2023 году снизила экспорт СПГ в недружественные страны