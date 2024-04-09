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В СФ рассказали, куда регионы направят освобождаемые от кредитов средства

В СФ рассказали, куда регионы направят освобождаемые от кредитов средства - 09.04.2024, ПРАЙМ

В СФ рассказали, куда регионы направят освобождаемые от кредитов средства

Регионы хотели бы направить средства, высвобождаемые от кредитов, на модернизацию объектов ЖКХ, транспортной и энергетической инфраструктуры, говорится в письме | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T17:56+0300

2024-04-09T17:56+0300

2024-04-09T17:56+0300

экономика

совет федерации

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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Регионы хотели бы направить средства, высвобождаемые от кредитов, на модернизацию объектов ЖКХ, транспортной и энергетической инфраструктуры, говорится в письме главы экономического комитета Совфеда Андрея Кутепова в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 29 февраля, заявил, что российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам. При этом, по его словам, средства, которые регионы возвращают по кредитам в федеральный бюджет, должны быть направлены на выдачу новых инфраструктурных кредитов для регионов. "В ходе заседания Совета Федерации 20 марта комитету СФ по экономической политике было дано поручение проанализировать предложения субъектов РФ о возможных направлениях расходования средств, предполагаемых к возврату субъектам РФ в связи с планируемым списанием двух третей задолженности по бюджетным кредитам", - говорится в обращении Кутепова, документ есть в распоряжении РИА Новости. По его словам, комитетом был направлен соответствующий запрос в субъекты РФ. На основании полученных из 77 регионов предложений можно констатировать следующее: в Приморском крае, Москве и Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах не предполагается высвобождения средств в силу отсутствия задолженности либо наличия бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, которые списанию не подлежат. При этом 44 региона не предоставили данных о размере задолженности, 31 регион не указал объем средств, подлежащий списанию. "Регионы отмечают необходимость четкой фиксации в нормативных правовых актах правил списания задолженности, периодичность и объемы такого списания, а также конкретные направления расходования. Комитет считает также необходимым закрепление четкого механизма и сроков такого согласования", - отмечается в письме. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕГИОНОВ Приоритетными сферами направления высвобождаемых средств регионами заявлены: реконструкция, модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, включая водоснабжение, водоотведение, а также объекты индивидуального жилищного строительства; модернизация транспортной инфраструктуры, включая создание транспортно-логистических центров, реконструкцию объектов капитального строительства – аэропортовых комплексов, строительство мостов, строительство и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и местного значения, а также искусственных сооружений на них, уточнил сенатор. Среди приоритетов также указывается модернизация энергетической инфраструктуры; объекты инфраструктуры особых экономических зон, территорий опережающего развития, промышленных (индустриальных) парков; мероприятия по реализации инфраструктурных проектов в рамках региональных проектов, входящих в состав нацпроектов; формирование доступной и комфортной инфраструктуры для осуществления внутреннего туризма; формирование новых инвестиционных проектов в таких сферах, как логистическая деятельность, обрабатывающее производство, природопользование, говорится в обращении. "Ряд субъектов Федерации полагают необходимым использование рассматриваемых средств на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов, в первую очередь, на такие расходы, как платежи по соглашениям государственно-частного партнерства", - указал Кутепов. Также в регионах фиксируется потребность в расширении перечня направлений возможного использования сэкономленных средств, включив в него социально значимые объекты, такие, как "строительство школ и спортивных сооружений, а также возможность поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в части возмещения затрат, связанных с приобретением оборудования по технической модернизации". "В связи с тем, что прогнозируемый срок списания составляет четыре года (ежегодно с 2025 по 2028 год), субъекты Федерации полагают целесообразным изначально рассмотреть возможность продления срока направления высвобождаемых средств на создание объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов", - заключил Кутепов.

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