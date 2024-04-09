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В Киеве раскрыли, почему США не помогают Украине
В Киеве раскрыли, почему США не помогают Украине - 09.04.2024, ПРАЙМ
В Киеве раскрыли, почему США не помогают Украине
США отказывают Украине в помощи из-за нежелания республиканцев, пишет издание Daily Beast со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T10:43+0300
2024-04-09T10:43+0300
2024-04-09T10:43+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. США отказывают Украине в помощи из-за нежелания республиканцев, пишет издание Daily Beast со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.Кличко накануне провел встречи с конгрессменами-республиканцами в Вашингтоне."Он признает, что разочарован тем, что США позволили республиканской неуступчивости взять Украину в "заложницы" (в вопросе американской помощи Киеву - ред.)", - сказал глава Киева.При этом, по его словам, отказ одобрить новый пакет помощи Украине связан с предстоящими выборами в США. Однако даже при победе Дональда Трампа республиканцы окажут поддержку Киеву, добавил Кличко.11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ.Позднее сенат принял документ, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект.
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украина, сша, киев, виталий кличко
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Киев, Виталий Кличко
В Киеве раскрыли, почему США не помогают Украине
Daily Beast со ссылкой на Кличко: США не помогают Киеву из-за нежелания республиканцев
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. США отказывают Украине в помощи из-за нежелания республиканцев, пишет издание Daily Beast со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Кличко накануне провел встречи с конгрессменами-республиканцами в Вашингтоне.
"Он признает, что разочарован тем, что США позволили республиканской неуступчивости взять Украину в "заложницы" (в вопросе американской помощи Киеву - ред.)", - сказал глава Киева.
При этом, по его словам, отказ одобрить новый пакет помощи Украине связан с предстоящими выборами в США. Однако даже при победе Дональда Трампа республиканцы окажут поддержку Киеву, добавил Кличко.
11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ.
Позднее сенат принял документ, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект.
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