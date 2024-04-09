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В Киеве раскрыли, почему США не помогают Украине

В Киеве раскрыли, почему США не помогают Украине - 09.04.2024, ПРАЙМ

В Киеве раскрыли, почему США не помогают Украине

США отказывают Украине в помощи из-за нежелания республиканцев, пишет издание Daily Beast со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T10:43+0300

2024-04-09T10:43+0300

2024-04-09T10:43+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. США отказывают Украине в помощи из-за нежелания республиканцев, пишет издание Daily Beast со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.Кличко накануне провел встречи с конгрессменами-республиканцами в Вашингтоне."Он признает, что разочарован тем, что США позволили республиканской неуступчивости взять Украину в "заложницы" (в вопросе американской помощи Киеву - ред.)", - сказал глава Киева.При этом, по его словам, отказ одобрить новый пакет помощи Украине связан с предстоящими выборами в США. Однако даже при победе Дональда Трампа республиканцы окажут поддержку Киеву, добавил Кличко.11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ.Позднее сенат принял документ, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект.

https://1prime.ru/20240408/zelenskiy-847198803.html

украина

сша

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украина, сша, киев, виталий кличко