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"Мы так сказали!" В США раскрыли людоедский план Запада по Украине
"Мы так сказали!" В США раскрыли людоедский план Запада по Украине - 09.04.2024, ПРАЙМ
"Мы так сказали!" В США раскрыли людоедский план Запада по Украине
Cоюзники Киева искусственно затягивают конфликт, потому что поражение коллективного Запада на Украине чревато для него катастрофическими политическими... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T10:19+0300
2024-04-09T10:19+0300
2024-04-09T10:20+0300
спецоперация на украине
сша
конфликт
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Cоюзники Киева искусственно затягивают конфликт, потому что поражение коллективного Запада на Украине чревато для него катастрофическими политическими последствиями. Такое мнение на своем YouTube-канале высказал американский обозреватель Дэнни Хайфон.В частности, он заявил: "Важно понимать, что выхода нет. На Западе так и говорят: Украина в беде, ей не одержать победу, но она должна продолжать воевать — потому что мы так сказали!"Союзники Киева, как утверждает Хайфон, совершенно сознательно затягивают конфликт, чтобы отсрочить политические последствия поражения Украины. По мнению обозревателя, поражение Киева вызовет серьезные сомнения в политической законности действий коллективного Запада."Поэтому они хотят превратить это в затяжную войну, особенно теперь, когда знают, что победить Россию невозможно", — подытожил Хайфон.Российское руководство неоднократно заявляло о готовности к переговорам, но Украина ввела законодательный запрет на диалог с Москвой. При этом западный истеблишмент демонстративно игнорирует отказы Киева от переговоров.В Кремле отмечали, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло лишь при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, а все требования Москвы прекрасно известны.
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сша, конфликт
Спецоперация на Украине, США, конфликт
"Мы так сказали!" В США раскрыли людоедский план Запада по Украине
Хайфон: союзники Киева затягивают конфликт из-за страха перед последствиями
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ.
Cоюзники Киева искусственно затягивают конфликт, потому что поражение коллективного Запада на Украине чревато для него катастрофическими политическими последствиями. Такое мнение на своем YouTube-канале
высказал американский обозреватель Дэнни Хайфон.
В частности, он заявил: "Важно понимать, что выхода нет. На Западе так и говорят: Украина в беде, ей не одержать победу, но она должна продолжать воевать — потому что мы так сказали!"
Союзники Киева, как утверждает Хайфон, совершенно сознательно затягивают конфликт, чтобы отсрочить политические последствия поражения Украины. По мнению обозревателя, поражение Киева вызовет серьезные сомнения в политической законности действий коллективного Запада.
"Поэтому они хотят превратить это в затяжную войну, особенно теперь, когда знают, что победить Россию невозможно", — подытожил Хайфон.
"Не договорились": в Германии раскрыли, какой удар Запад нанес по Украине
Российское руководство неоднократно заявляло о готовности к переговорам, но Украина ввела законодательный запрет на диалог с Москвой. При этом западный истеблишмент демонстративно игнорирует отказы Киева от переговоров.
В Кремле отмечали, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло лишь при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, а все требования Москвы прекрасно известны.