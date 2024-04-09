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Еще одна "крепость". Падение Часова Яра станет серьезным ударом для Киева
Еще одна "крепость". Падение Часова Яра станет серьезным ударом для Киева - 09.04.2024, ПРАЙМ
Еще одна "крепость". Падение Часова Яра станет серьезным ударом для Киева
После падения Артемовска Часов Яр стал главной укрепленной базой Вооруженных сил Украины. Украинские солдаты разместились на его руинах, однако долго им не... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T11:04+0300
2024-04-09T11:04+0300
2024-04-09T11:28+0300
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МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. После падения Артемовска Часов Яр стал главной укрепленной базой Вооруженных сил Украины. Украинские солдаты разместились на его руинах, однако долго им не продержаться: Часов Яр ожидает судьба Авдеевки, утверждает в материале для Advance обозреватель Антун Роша.По его словам, после Авдеевки "новым эпицентром российско-украинского конфликта стал город Часов Яр", и именно в этому городе "разразится следующая "решающая битва".При этом Роша отмечает, что Часов Яр – "один из множества городов Восточной Украины, где количество тех, кто причисляет себя к украинцам, и тех, кто считает себя русскими, почти равно"."Украинские войска укрепились, готовясь к длительной борьбе, но против них действуют не только российские силы, но и растущий дефицит оружия, образовавшийся, прежде всего, из-за блокады американской помощи в Конгрессе", - говорится в публикации.Вместе с тем автор статьи утверждает, что "сдача Часов Яра станет падением еще одной украинской "крепости" и серьезным ударом для Киева"."Киев будут склонять к признанию потерь и переговорам с Россией ради прекращения боев. Пусть публично украинские союзники и утверждают, что в этом нет и не будет необходимости", - резюмирует Роша.Полный текст читайте на ИноСМИ
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, конфликт
Еще одна "крепость". Падение Часова Яра станет серьезным ударом для Киева
Advance: Часов Яру долго не продержаться – его ждет участь Авдеевки
МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ.
После падения Артемовска Часов Яр стал главной укрепленной базой Вооруженных сил Украины. Украинские солдаты разместились на его руинах, однако долго им не продержаться: Часов Яр ожидает судьба Авдеевки, утверждает в материале для Advance
обозреватель Антун Роша.
По его словам, после Авдеевки "новым эпицентром российско-украинского конфликта стал город Часов Яр", и именно в этому городе "разразится следующая "решающая битва".
При этом Роша отмечает, что Часов Яр – "один из множества городов Восточной Украины, где количество тех, кто причисляет себя к украинцам, и тех, кто считает себя русскими, почти равно".
"Украинские войска укрепились, готовясь к длительной борьбе, но против них действуют не только российские силы, но и растущий дефицит оружия, образовавшийся, прежде всего, из-за блокады американской помощи в Конгрессе", - говорится в публикации.
Вместе с тем автор статьи утверждает, что "сдача Часов Яра станет падением еще одной украинской "крепости" и серьезным ударом для Киева".
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"Киев будут склонять к признанию потерь и переговорам с Россией ради прекращения боев. Пусть публично украинские союзники и утверждают, что в этом нет и не будет необходимости", - резюмирует Роша.