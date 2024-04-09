Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Байден планирует участвовать в мирном саммите по Украине в Швейцарии - 09.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240409/uchastie-847243497.html
СМИ: Байден планирует участвовать в мирном саммите по Украине в Швейцарии
СМИ: Байден планирует участвовать в мирном саммите по Украине в Швейцарии - 09.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: Байден планирует участвовать в мирном саммите по Украине в Швейцарии
Американский лидер Джо Байден хочет участвовать в мирном саммите по Украине в Швейцарии, пишет издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ). | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T22:20+0300
2024-04-09T22:20+0300
политика
мирный саммит
байден
https://cdnn.1prime.ru/img/84254/80/842548018_0:170:2380:1509_1920x0_80_0_0_5e6a82e5c1adb516995c2ac835ece0a5.jpg
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Американский лидер Джо Байден хочет участвовать в мирном саммите по Украине в Швейцарии, пишет издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ)."Как узнали в NZZ из нескольких надежных источников, президент США Джо Байден должен принять участие в конференции", — сообщает издание. При этом журналисты издания напоминают, что обычно информацию об участии подтверждают незадолго до мероприятия. Тем более, пока еще даже не разослали приглашения сторонам, которые должны быть участвовать.Мирный саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. Ранее руководитель его офиса Андрей Ермак заявил, что Киев хочет с помощью конференции утвердить украинскую "формулу мира".Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, план Зеленского абсолютно нереализуем.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
https://1prime.ru/20240405/izrail-847104667.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84254/80/842548018_72:0:2309:1678_1920x0_80_0_0_1a2ea32ae96258bc9e1f90352e89dda8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мирный саммит, байден
Политика, мирный саммит, БАЙДЕН
22:20 09.04.2024
 
СМИ: Байден планирует участвовать в мирном саммите по Украине в Швейцарии

NZZ: Байден планирует участвовать в мирной конференции по Украине в Швейцарии

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Американский лидер Джо Байден хочет участвовать в мирном саммите по Украине в Швейцарии, пишет издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
"Как узнали в NZZ из нескольких надежных источников, президент США Джо Байден должен принять участие в конференции", — сообщает издание.
При этом журналисты издания напоминают, что обычно информацию об участии подтверждают незадолго до мероприятия. Тем более, пока еще даже не разослали приглашения сторонам, которые должны быть участвовать.
Мирный саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. Ранее руководитель его офиса Андрей Ермак заявил, что Киев хочет с помощью конференции утвердить украинскую "формулу мира".
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева.
Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
В ходе разговора с Нетаньяху Байден прибег к шантажу, пишет NYT
5 апреля, 11:07
Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, план Зеленского абсолютно нереализуем.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
 
Политикамирный саммитБАЙДЕН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала