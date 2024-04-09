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СМИ: Байден планирует участвовать в мирном саммите по Украине в Швейцарии

СМИ: Байден планирует участвовать в мирном саммите по Украине в Швейцарии - 09.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: Байден планирует участвовать в мирном саммите по Украине в Швейцарии

Американский лидер Джо Байден хочет участвовать в мирном саммите по Украине в Швейцарии, пишет издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ). | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T22:20+0300

2024-04-09T22:20+0300

2024-04-09T22:20+0300

политика

мирный саммит

байден

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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Американский лидер Джо Байден хочет участвовать в мирном саммите по Украине в Швейцарии, пишет издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ)."Как узнали в NZZ из нескольких надежных источников, президент США Джо Байден должен принять участие в конференции", — сообщает издание. При этом журналисты издания напоминают, что обычно информацию об участии подтверждают незадолго до мероприятия. Тем более, пока еще даже не разослали приглашения сторонам, которые должны быть участвовать.Мирный саммит организуется по просьбе Владимира Зеленского. Ранее руководитель его офиса Андрей Ермак заявил, что Киев хочет с помощью конференции утвердить украинскую "формулу мира".Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, план Зеленского абсолютно нереализуем.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.

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мирный саммит, байден