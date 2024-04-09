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"Все резко изменится". На Западе забили тревогу из-за маневра России
"Все резко изменится". На Западе забили тревогу из-за маневра России - 09.04.2024, ПРАЙМ
"Все резко изменится". На Западе забили тревогу из-за маневра России
Новая оборонная стратегия Украины стала огромным просчетом, который говорит о скором коллапсе украинского фронта, сообщает хорватское издание Geopolitika.news. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T14:11+0300
2024-04-09T14:11+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Новая оборонная стратегия Украины стала огромным просчетом, который говорит о скором коллапсе украинского фронта, сообщает хорватское издание Geopolitika.news.Согласно изданию, еще в самом начале реализации своей новой стратегии, которая напоминает российскую "линию Суровикина", состоящую из рвов, противотанковых свай и заминированных позиций, Украина потеряла Авдеевку. Планировщики украинской армии не задумались о возведении надежных резервных оборонительных сооружений, что вылилось в потерю пригородных населенных пунктов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЛиния обороны к западу от Авдеевки также часто оказывается под ударами российских войск. Если российским войскам удастся прорваться, то угроза распространится на другие города, включая Днепр, где нет надежных оборонительных укреплений, отмечается в публикации."Как на прошлой неделе европейский корреспондент американского издания Politico, украинские власти боятся, что войска и местные администрации копают медленно и мало или не строят достаточно надежных оборонительных укреплений, способных выдержать российское наступление на северо-востоке и юго-востоке страны", - говорится в публикации.Кроме того, украинским силам придется перебрасывать свои силы для защиты других городов, что является серьезным риском. Кроме того, существует вероятность нового российского наступления, поэтому недостаток оборонительных сооружений и укреплений может значительно ослабить силы ВСУ.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, всу, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Новости
"Все резко изменится". На Западе забили тревогу из-за маневра России
GN: огромные просчеты украинского руководства приближают страну к коллапсу
МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ.
Новая оборонная стратегия Украины стала огромным просчетом, который говорит о скором коллапсе украинского фронта, сообщает
хорватское издание Geopolitika.news.
Согласно изданию, еще в самом начале реализации своей новой стратегии, которая напоминает российскую "линию Суровикина", состоящую из рвов, противотанковых свай и заминированных позиций, Украина потеряла Авдеевку. Планировщики украинской армии не задумались о возведении надежных резервных оборонительных сооружений, что вылилось в потерю пригородных населенных пунктов.
Линия обороны к западу от Авдеевки также часто оказывается под ударами российских войск. Если российским войскам удастся прорваться, то угроза распространится на другие города, включая Днепр, где нет надежных оборонительных укреплений, отмечается в публикации.
"Как на прошлой неделе европейский корреспондент американского издания Politico, украинские власти боятся, что войска и местные администрации копают медленно и мало или не строят достаточно надежных оборонительных укреплений, способных выдержать российское наступление на северо-востоке и юго-востоке страны", - говорится в публикации.
Кроме того, украинским силам придется перебрасывать свои силы для защиты других городов, что является серьезным риском. Кроме того, существует вероятность нового российского наступления, поэтому недостаток оборонительных сооружений и укреплений может значительно ослабить силы ВСУ.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Полный разгром: российские пилоты воспользовались брешью в обороне ВСУ