https://1prime.ru/20240409/vpk-847238294.html

Американские ВПК получат почти все из пакета помощи Украине, заявил Остин

Американские ВПК получат почти все из пакета помощи Украине, заявил Остин - 09.04.2024, ПРАЙМ

Американские ВПК получат почти все из пакета помощи Украине, заявил Остин

Военно-промышленные компании США получат 50 миллиардов долларов из дополнительного пакета помощи Украине, который состаляет порядка 60 миллиардов долларов. Об... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T17:25+0300

2024-04-09T17:25+0300

2024-04-09T17:25+0300

спецоперация на украине

пентагон

сша

поддержка украины

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/91/841259183_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_6c062bc26f7ad1bf9efa5ff5234239c8.jpg

ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Военно-промышленные компании США получат 50 миллиардов долларов из дополнительного пакета помощи Украине, который состаляет порядка 60 миллиардов долларов. Об этом сообщил во вторник на слушаниях в сенате США министр обороны страны Ллойд Остин. "Порядка 50 миллиардов долларов из этого запроса потекут через нашу промышленную базу, создадут хорошие рабочие места для американцев в тридцати штатах", — сказал он и добавил, что выделение средств на Украину значительно больше отвечает интересам нацбезопасности и мощностям промышленной базы США, чем чего-либо иного. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240409/ukraine-847237709.html

пентагон

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пентагон, сша, поддержка украины