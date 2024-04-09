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Американские ВПК получат почти все из пакета помощи Украине, заявил Остин - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Американские ВПК получат почти все из пакета помощи Украине, заявил Остин
Американские ВПК получат почти все из пакета помощи Украине, заявил Остин - 09.04.2024, ПРАЙМ
Американские ВПК получат почти все из пакета помощи Украине, заявил Остин
Военно-промышленные компании США получат 50 миллиардов долларов из дополнительного пакета помощи Украине, который состаляет порядка 60 миллиардов долларов. Об... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T17:25+0300
2024-04-09T17:25+0300
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ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Военно-промышленные компании США получат 50 миллиардов долларов из дополнительного пакета помощи Украине, который состаляет порядка 60 миллиардов долларов. Об этом сообщил во вторник на слушаниях в сенате США министр обороны страны Ллойд Остин. "Порядка 50 миллиардов долларов из этого запроса потекут через нашу промышленную базу, создадут хорошие рабочие места для американцев в тридцати штатах", — сказал он и добавил, что выделение средств на Украину значительно больше отвечает интересам нацбезопасности и мощностям промышленной базы США, чем чего-либо иного. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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пентагон, сша, поддержка украины
Спецоперация на Украине, Пентагон, США, поддержка Украины
17:25 09.04.2024
 
Американские ВПК получат почти все из пакета помощи Украине, заявил Остин

Шеф Пентагона Остин: американские ВПК получат $50 млрд из пакета помощи Украине в $60 млрд

© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of DefenseМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense
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ВАШИНГТОН, 9 апр - ПРАЙМ. Военно-промышленные компании США получат 50 миллиардов долларов из дополнительного пакета помощи Украине, который состаляет порядка 60 миллиардов долларов. Об этом сообщил во вторник на слушаниях в сенате США министр обороны страны Ллойд Остин.
"Порядка 50 миллиардов долларов из этого запроса потекут через нашу промышленную базу, создадут хорошие рабочие места для американцев в тридцати штатах", — сказал он и добавил, что выделение средств на Украину значительно больше отвечает интересам нацбезопасности и мощностям промышленной базы США, чем чего-либо иного.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Спецоперация на УкраинеПентагонСШАподдержка Украины
 
 
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