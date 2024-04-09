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Мотивации и оптимизма нет: польский наемник рассказал о ситуации в ВСУ

Мотивации и оптимизма нет: польский наемник рассказал о ситуации в ВСУ - 09.04.2024, ПРАЙМ

Мотивации и оптимизма нет: польский наемник рассказал о ситуации в ВСУ

Все мотивированные украинские солдаты уже давно на кладбище, заявил польский наемник Михал Липский, который воевал на стороне Украины до весны этого года, в... | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T19:39+0300

2024-04-09T19:39+0300

2024-04-09T19:41+0300

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МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Все мотивированные украинские солдаты уже давно на кладбище, заявил польский наемник Михал Липский, который воевал на стороне Украины до весны этого года, в интервью Defence.Польский наемник признал, что преимущество на стороне России. Даже в производстве дронах, хотя раньше оно принадлежало Украине. Это произошло по причине развития России, в увеличении ее мощностей, в то время как Киеву приходится постоянно ждать финансирования."У них всегда было преимущество, в том числе в области артиллерии. Показатель этого преимущества колебался. В начале он составлял 17:1, в период максимальной помощи НАТО — примерно 3-4 к 1, а теперь снова соотношение 10 к 1 в пользу русских", — отметил Липский.Нехватку боеприпасов польский военный объяснил нежеланием украинского правительства их покупать: ждут, что снаряды им предоставят бесплатно.Помимо роста человеческих потерь, вследствие отсутствия достаточного количества пуль, Липский указал на значительную проблему с качеством обучения и качеством людей, которые приходят на передовую. Русский солдат обычно проходит девятимесячную подготовку, а украинский "учится 35 дней и не знает, что у него на автомате есть прицел", объяснил он.По мнению польского наемника, мотивация у новичков отсутствует. Он сообщил, что людей ловят на улице и привозят на фронт, устраивают облавы."Оптимизм был еще до широко анонсированного наступления. Тогда была еще жива память о недавних успехах, об освобожденных территориях, о том, что можно было нормально воевать. А что нас ждет теперь? В лучшем случае АТО 2.0, а в худшем вообще неизвестно что" — ответил Липский на вопрос есть ли основания для оптимизма.Поляк предполагает, что конфликт закончится замораживанием. "Это лучше, чем ничего", — подытожил он.Полный текст читайте на ИноСМИ >>

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