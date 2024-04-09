Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мотивации и оптимизма нет: польский наемник рассказал о ситуации в ВСУ - 09.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240409/vsu-847240270.html
Мотивации и оптимизма нет: польский наемник рассказал о ситуации в ВСУ
Мотивации и оптимизма нет: польский наемник рассказал о ситуации в ВСУ - 09.04.2024, ПРАЙМ
Мотивации и оптимизма нет: польский наемник рассказал о ситуации в ВСУ
Все мотивированные украинские солдаты уже давно на кладбище, заявил польский наемник Михал Липский, который воевал на стороне Украины до весны этого года, в... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T19:39+0300
2024-04-09T19:41+0300
спецоперация на украине
всу
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/45/842524571_749:0:8088:4128_1920x0_80_0_0_9f68092cb9ddef34ae22a1cb0ccc5fb4.jpg
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Все мотивированные украинские солдаты уже давно на кладбище, заявил польский наемник Михал Липский, который воевал на стороне Украины до весны этого года, в интервью Defence.Польский наемник признал, что преимущество на стороне России. Даже в производстве дронах, хотя раньше оно принадлежало Украине. Это произошло по причине развития России, в увеличении ее мощностей, в то время как Киеву приходится постоянно ждать финансирования."У них всегда было преимущество, в том числе в области артиллерии. Показатель этого преимущества колебался. В начале он составлял 17:1, в период максимальной помощи НАТО — примерно 3-4 к 1, а теперь снова соотношение 10 к 1 в пользу русских", — отметил Липский.Нехватку боеприпасов польский военный объяснил нежеланием украинского правительства их покупать: ждут, что снаряды им предоставят бесплатно.Помимо роста человеческих потерь, вследствие отсутствия достаточного количества пуль, Липский указал на значительную проблему с качеством обучения и качеством людей, которые приходят на передовую. Русский солдат обычно проходит девятимесячную подготовку, а украинский "учится 35 дней и не знает, что у него на автомате есть прицел", объяснил он.По мнению польского наемника, мотивация у новичков отсутствует. Он сообщил, что людей ловят на улице и привозят на фронт, устраивают облавы."Оптимизм был еще до широко анонсированного наступления. Тогда была еще жива память о недавних успехах, об освобожденных территориях, о том, что можно было нормально воевать. А что нас ждет теперь? В лучшем случае АТО 2.0, а в худшем вообще неизвестно что" — ответил Липский на вопрос есть ли основания для оптимизма.Поляк предполагает, что конфликт закончится замораживанием. "Это лучше, чем ничего", — подытожил он.Полный текст читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240409/ukraine-847237709.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/45/842524571_1666:0:7170:4128_1920x0_80_0_0_94c560ddd6540f4fe516c8d7facb652d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, сво
Спецоперация на Украине, ВСУ, СВО
19:39 09.04.2024 (обновлено: 19:41 09.04.2024)
 
Мотивации и оптимизма нет: польский наемник рассказал о ситуации в ВСУ

Польский наемник Липский: в ВСУ все мотивированные уже давно на кладбищах

© Фото : Public domain/ Staff Sgt. John YountzАмериканский солдат несет снаряд для гаубицы M777
Американский солдат несет снаряд для гаубицы M777 - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© Фото : Public domain/ Staff Sgt. John Yountz
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Все мотивированные украинские солдаты уже давно на кладбище, заявил польский наемник Михал Липский, который воевал на стороне Украины до весны этого года, в интервью Defence.
Польский наемник признал, что преимущество на стороне России. Даже в производстве дронах, хотя раньше оно принадлежало Украине. Это произошло по причине развития России, в увеличении ее мощностей, в то время как Киеву приходится постоянно ждать финансирования.
"У них всегда было преимущество, в том числе в области артиллерии. Показатель этого преимущества колебался. В начале он составлял 17:1, в период максимальной помощи НАТО — примерно 3-4 к 1, а теперь снова соотношение 10 к 1 в пользу русских", — отметил Липский.
Нехватку боеприпасов польский военный объяснил нежеланием украинского правительства их покупать: ждут, что снаряды им предоставят бесплатно.
Флаг США
В США вербуют участников наркокартелей в ряды ВСУ, сообщила СВР
17:19
Помимо роста человеческих потерь, вследствие отсутствия достаточного количества пуль, Липский указал на значительную проблему с качеством обучения и качеством людей, которые приходят на передовую. Русский солдат обычно проходит девятимесячную подготовку, а украинский "учится 35 дней и не знает, что у него на автомате есть прицел", объяснил он.
По мнению польского наемника, мотивация у новичков отсутствует. Он сообщил, что людей ловят на улице и привозят на фронт, устраивают облавы.
"Оптимизм был еще до широко анонсированного наступления. Тогда была еще жива память о недавних успехах, об освобожденных территориях, о том, что можно было нормально воевать. А что нас ждет теперь? В лучшем случае АТО 2.0, а в худшем вообще неизвестно что" — ответил Липский на вопрос есть ли основания для оптимизма.
Поляк предполагает, что конфликт закончится замораживанием. "Это лучше, чем ничего", — подытожил он.
Полный текст читайте на ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеВСУСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала