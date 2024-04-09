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Rheinmetall предоставит Украине еще одну партию БМП Marder - 09.04.2024, ПРАЙМ
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Rheinmetall предоставит Украине еще одну партию БМП Marder
Rheinmetall предоставит Украине еще одну партию БМП Marder - 09.04.2024, ПРАЙМ
Rheinmetall предоставит Украине еще одну партию БМП Marder
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставит Киеву дополнительную партию из 20 боевых машин пехоты Marder по поручению правительства ФРГ, говорится в... | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T14:23+0300
2024-04-09T14:23+0300
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставит Киеву дополнительную партию из 20 боевых машин пехоты Marder по поручению правительства ФРГ, говорится в пресс-релизе концерна."Правительство Германии поручило компании Rheinmetall поставить Украине 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder... Поставка новой партии запланирована на 2024 год", - сказано в сообщении.Стоимость заказа составляет несколько десятков миллионов евро. Украинские войска уже получили более 100 Marder в рамках прямых поставок и программ обмена.Россия считает, что такие поставки оружия препятствуют урегулированию конфликта, а западные страны "играют с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что любые поставки оружия для Украины являются законной целью России. Он также отметил, что США и НАТО участвуют в конфликте, поставляя оружие и обучая персонал в различных странах.
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украина, германия, оружие, новости
Вооружения, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, оружие, Новости
14:23 09.04.2024
 
Rheinmetall предоставит Украине еще одну партию БМП Marder

Rheinmetall предоставит Украине еще одну партию из 20 БМП Marder в 2024 году

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставит Киеву дополнительную партию из 20 боевых машин пехоты Marder по поручению правительства ФРГ, говорится в пресс-релизе концерна.
"Правительство Германии поручило компании Rheinmetall поставить Украине 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder... Поставка новой партии запланирована на 2024 год", - сказано в сообщении.
Стоимость заказа составляет несколько десятков миллионов евро. Украинские войска уже получили более 100 Marder в рамках прямых поставок и программ обмена.
Россия считает, что такие поставки оружия препятствуют урегулированию конфликта, а западные страны "играют с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что любые поставки оружия для Украины являются законной целью России. Он также отметил, что США и НАТО участвуют в конфликте, поставляя оружие и обучая персонал в различных странах.
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