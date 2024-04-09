https://1prime.ru/20240409/zaes-847243088.html

"Кто бы за ними ни стоял". Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС

"Кто бы за ними ни стоял". Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС - 09.04.2024, ПРАЙМ

"Кто бы за ними ни стоял". Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС

Кто бы ни стоял за атаками на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), они играют с огнем, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. | 09.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-09T21:35+0300

2024-04-09T21:35+0300

2024-04-09T21:36+0300

спецоперация на украине

сво

атака дронов

https://cdnn.1prime.ru/img/84023/10/840231010_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b4f0ce25684875e0a9a7c52de6a8c511.jpg

ВЕНА, 9 апр — ПРАЙМ. Кто бы ни стоял за атаками на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), они играют с огнем, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Ранее крыша корпуса, где находится тренажер реакторного зала, пострадала из-за атаки украинского беспилотника."Сегодняшний инцидент - хотя он и произошел за пределами периметра площадки - является зловещим развитием событий, поскольку указывает на очевидную готовность продолжать эти нападения, несмотря на серьезную угрозу, которую они представляют для ядерной безопасности, и наши неоднократные призывы к военной сдержанности. Кто бы ни стоял за ними, они играют с огнем", — указано в публикации. Гендиректор добавил, что атаки на атомную электростанцию "крайне безответственны и опасны, а также призвал их прекратить. Гросси планирует на ближайшем Совете Безопасности ООН объяснить всю серьезность ситуации. Это станет его седьмым выступлением перед СБ ООН по ситуации на Украине за последние два года.

https://1prime.ru/20240409/ataka-847234663.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сво, атака дронов