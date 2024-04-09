https://1prime.ru/20240409/zaes-847243088.html
"Кто бы за ними ни стоял". Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС
"Кто бы за ними ни стоял". Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС - 09.04.2024, ПРАЙМ
"Кто бы за ними ни стоял". Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС
Кто бы ни стоял за атаками на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), они играют с огнем, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. | 09.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-09T21:35+0300
2024-04-09T21:35+0300
2024-04-09T21:36+0300
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ВЕНА, 9 апр — ПРАЙМ. Кто бы ни стоял за атаками на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), они играют с огнем, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Ранее крыша корпуса, где находится тренажер реакторного зала, пострадала из-за атаки украинского беспилотника."Сегодняшний инцидент - хотя он и произошел за пределами периметра площадки - является зловещим развитием событий, поскольку указывает на очевидную готовность продолжать эти нападения, несмотря на серьезную угрозу, которую они представляют для ядерной безопасности, и наши неоднократные призывы к военной сдержанности. Кто бы ни стоял за ними, они играют с огнем", — указано в публикации. Гендиректор добавил, что атаки на атомную электростанцию "крайне безответственны и опасны, а также призвал их прекратить. Гросси планирует на ближайшем Совете Безопасности ООН объяснить всю серьезность ситуации. Это станет его седьмым выступлением перед СБ ООН по ситуации на Украине за последние два года.
https://1prime.ru/20240409/ataka-847234663.html
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сво, атака дронов
Спецоперация на Украине, СВО, атака дронов
"Кто бы за ними ни стоял". Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что атакующие ЗАЭС должны прекратить игры с огнем
ВЕНА, 9 апр — ПРАЙМ. Кто бы ни стоял за атаками на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), они играют с огнем, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Ранее крыша корпуса, где находится тренажер реакторного зала, пострадала из-за атаки украинского беспилотника.
"Сегодняшний инцидент - хотя он и произошел за пределами периметра площадки - является зловещим развитием событий, поскольку указывает на очевидную готовность продолжать эти нападения, несмотря на серьезную угрозу, которую они представляют для ядерной безопасности, и наши неоднократные призывы к военной сдержанности. Кто бы ни стоял за ними, они играют с огнем", — указано в публикации.
Гендиректор добавил, что атаки на атомную электростанцию "крайне безответственны и опасны, а также призвал их прекратить.
Гросси планирует на ближайшем Совете Безопасности ООН объяснить всю серьезность ситуации. Это станет его седьмым выступлением перед СБ ООН по ситуации на Украине за последние два года.
ВСУ атаковали учебный центр на ЗАЭС после проезда миссии МАГАТЭ