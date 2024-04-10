У рубля еще есть шанс. Все зависит от нефти - 10.04.2024, ПРАЙМ
У рубля еще есть шанс. Все зависит от нефти
Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,8%. Исключение составляет... | 10.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-10T09:17+0300
2024-04-10T09:17+0300
2024-04-10T09:17+0300
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,8%. Исключение составляет рынок Индии, подтягивающийся на 0,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня утром прибавляют порядка 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после снижения во вторник, сегодня утром пытается перейти к росту, поднимаясь на 0,1% и торгуясь в районе 89,6 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроение инвесторов на мировых рынках, выделим публикацию статистики по инфляции в США, которая может оказать влияние на ожидания инвесторов относительно дальнейших действий ФРС США в рамках денежно-кредитной политики и, соответственно, определить их отношение к рисковым активам на ближайшие сессии. Плюс к этому инвесторы обратят внимание на протоколы последнего заседания американского регулятора. Из внутрироссийских событий также выделим публикацию данных по инфляции в стране.По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, закончив сессию в районе 3 414 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, что позволит нашему рынку предпринять попытку возобновления роста. Несмотря на вчерашнюю коррекцию на рынке энергоносителей и уход ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже 90 долларов за баррель, текущие цены на нефть, на наш взгляд, способны стимулировать дальнейший рост российских акций. При этом техническая картина на графике индекса Мосбиржи продолжает указывать на возможный дальнейший рост с целью в районе 3 500 пунктов.На валютной секции Московской биржи рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск изменения котировок доллара, евро и юаня не превышают 0,1%, в результате чего они торгуются в районе 92,9, 100,8 и 12,82 рубля соответственно. Днем ранее рубль оказался под давлением на фоне коррекции в ценах на нефть и отсутствии дополнительной поддержки со стороны экспортеров. Сегодня, в случае возобновления роста на рынке энергоносителей и возвращения ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 90 долларов за баррель, национальная валюта может попытаться отыграть вчерашние потери, в результате чего пара доллар/рубль вернется в район 92,5 рубля.
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,8%. Исключение составляет рынок Индии, подтягивающийся на 0,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня утром прибавляют порядка 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после снижения во вторник, сегодня утром пытается перейти к росту, поднимаясь на 0,1% и торгуясь в районе 89,6 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроение инвесторов на мировых рынках, выделим публикацию статистики по инфляции в США, которая может оказать влияние на ожидания инвесторов относительно дальнейших действий ФРС США в рамках денежно-кредитной политики и, соответственно, определить их отношение к рисковым активам на ближайшие сессии. Плюс к этому инвесторы обратят внимание на протоколы последнего заседания американского регулятора. Из внутрироссийских событий также выделим публикацию данных по инфляции в стране.
По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, закончив сессию в районе 3 414 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, что позволит нашему рынку предпринять попытку возобновления роста. Несмотря на вчерашнюю коррекцию на рынке энергоносителей и уход ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже 90 долларов за баррель, текущие цены на нефть, на наш взгляд, способны стимулировать дальнейший рост российских акций. При этом техническая картина на графике индекса Мосбиржи продолжает указывать на возможный дальнейший рост с целью в районе 3 500 пунктов.
На валютной секции Московской биржи рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск изменения котировок доллара, евро и юаня не превышают 0,1%, в результате чего они торгуются в районе 92,9, 100,8 и 12,82 рубля соответственно. Днем ранее рубль оказался под давлением на фоне коррекции в ценах на нефть и отсутствии дополнительной поддержки со стороны экспортеров. Сегодня, в случае возобновления роста на рынке энергоносителей и возвращения ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 90 долларов за баррель, национальная валюта может попытаться отыграть вчерашние потери, в результате чего пара доллар/рубль вернется в район 92,5 рубля.
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